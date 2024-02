Polskie AGD cofnęło się o niemal dekadę. Mocny spadek produkcji

Ponad połowę produkcji stanową pralki, zmywarki oraz suszarki do ubrań. Około 90 proc. polskiej produkcji trafia na eksport – najwięcej na rynek niemiecki, francuski oraz brytyjski. W podziale na produkty dużego AGD, Polska jest największym na świecie eksporterem suszarek do ubrań z 31 proc. udziałem w eksporcie, zaś w przypadku zmywarek do naczyń to 24 proc.

Pomimo znaczących spadków w produkcji Polska utrzymuje pozycję europejskiego lidera produkcji AGD – dostarcza ok. 40 proc. urządzeń dużego AGD wyprodukowanych w całej Unii Europejskiej. Polska jest także drugim eksporterem AGD na świecie, na tym polu ustępując jedynie Chinom.

- Po niezwykle wymagającym dla branży 2022 r., charakteryzującym się problemami z dostępnością komponentów oraz wzrastającymi kosztami produkcji oraz logistyki, podobnie jak inni producenci byliśmy optymistami – wyjaśnia w raporcie Robert Stobiński, wiceprezes Amica. – Niestety, rzeczywistość negatywnie zweryfikowała nasze przewidywania. Rynek nadal notował spadek sprzedaży, co znalazło odzwierciedlenie w redukcji wolumenu produkcji – dodaje.

Szansa na lepszy 2024 rok

Sprzedaż dużego AGD w Polsce spadła o 1 mld zł do poziomu 11,3 mld zł, zaś dla małego sprzętu nie zmieniła się w ujęciu wartościom i pozostała na poziomie 5,8 mld zł. Mimo wywołanego inflacją i wzrostem kosztów skoku cen widać, że w ujęciu ilościowym rynek się mocno skurczył.

Są już jednak sygnały optymistyczne, na co wskazują detaliści. Porównując dane producentów za styczeń widzimy rdr wzrosty o 6,4 proc. ilościowo i 2,6 proc. wartościowo, co może wskazywać, że pierwszy kwartał bieżącego roku przyniesie lekkie ożywienie na rynku AGD.