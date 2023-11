Francuska kłótnia o odzież. Ekolodzy apelują: nie kupuj, zreperuj

Napraw, to skorzystasz

W ostatni piątek Christophe Béchu w rozmowie z France Inter, przyznał, że rzeczywiście jego komunikat mógł być skierowany do niewłaściwych firm. - Może rzeczywiście taki sam komunikat powinniśmy skierować do platform sprzedaży online, a nie do firm fizycznych - zastanawiał się. Powiedział jednak, że reklamy nie zostaną usunięte. Kampania jest jedną z wielu inicjatyw Christophe Béchu, który wcześniej wprowadził „premię za naprawę”, aby zachęcić ludzi do naprawy istniejących ubrań zamiast kupowania nowych.

Od października 2023 rząd dotuje naprawy odzieży i obuwia, udzielając ludziom rabatu w wysokości od 6 euro do 25 euro. W ciągu najbliższych 5 lat na ten cel ma zostać przeznaczonych 154 mln euro. Ma to być francuski sposób na walkę z „szybką modą”, czyli produkcją i sprzedażą odzieży i obuwia, które są nietrwałe i po jednym sezonie nadają się do wyrzucenia.

Czytaj więcej Budżet Rodzinny Sezon świąteczny w sklepach się rozkręca. Ale najlepszy prezent to... pieniądze Sezon zakupów świątecznych jak co roku przełoży się się na wyższe obroty w sklepach. Z badania dla Amazon wynika, że najwięcej osób chce przeznaczyć na prezenty od 251 zł do 500 zł.

7 euro zwrotu za obcas

Akcja ministra Béchu spotkała się z ostrą krytyką także francuskiej branży odzieżowej. „Domagamy się od Agencji Zarządzania Środowiskiem i Energią oraz Ministerstwo Transformacji Ekologicznej i Terytoriów do natychmiastowego wycofania kampanii i usunięcie tego filmu i współpracę w celu opracowania pozytywnej komunikacji na temat transformacji sektora mody i handlu. W przeciwnym razie rozważymy podjęcie kroków prawnych w związku z oczernianiem handlu” — czytamy w oświadczeniu Sojuszu Handlowego, Związku Przemysłu Tekstylnego i Francuskiego Związku Przemysłu Mody i Odzieży.

Przy tym branża odzieżowa zapewnia, że nie ma nic przeciwko akcji przekonywania konsumentów, aby zamiast wyrzucać i kupować nowe, naprawiali swoje ubrania i zużyte buty.

Bérangère Couillard, wiceminister ekologii, skarżyła się, że co roku we Francji na wysypiska trafia 700 000 ton odzieży. Zachęcała wtedy aby „wszystkie zakłady krawieckie i szewcy przyłączyli się do programu”, który zapewni rabat w wysokości 7 euro na nowy obcas i 10–25 euro na nową podszewkę w kurtce, spódnicy lub innym ubraniu.