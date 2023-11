Rosja uzależnia się od Chin. Importuje coraz więcej towarów high-tech

W ciągu dziesięciu miesięcy 2023 roku Chiny wyeksportowały do ​​Rosji towary o wartości 90 miliardów dolarów. To 1,5 razy więcej niż w tym samym okresie 2022 roku (59 miliardów dolarów) i 1,7 razy więcej niż w okresie styczeń-październik 2021 roku - informuje gazeta RBK powołując się na chińskie statystyki celne.

Buldożery na topie

Od rosyjskiej agresji na Ukrainę, Chiny zastąpiły Unię na miejscu lidera obrotów z Rosją. Wobec embarga Zachodu na import przez Rosję dolarów i euro, chiński juan i rosyjski rubel obsługują już 95 proc. wszystkich transakcji handlowych między Rosją a Chinami. Obroty handlowe obu krajów do końca roku przekroczą 200 miliardów dolarów - twierdzą urzędnicy Kremla.

Generalna Administracja Celna Chin poinformowała o dostawach sprzętu do Rosji o wartości prawie 34 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 43 proc. w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r. i ponad 1,5-krotny w porównaniu ze styczniem-październikiem sprzed sankcji 2021 r.

Co kupują rosyjscy importerzy w Chinach? Głównie towary wysoko przetworzone, których rosyjski przemysł nie produkuje w ogóle lub nie nadąża za popytem. Są to maszyny i urządzenia dla przemysłu, elektrotechnika, sprzęt do nagrywania dźwięku i sprzęt telewizyjny. Chiny zwiększyły dostawy do Rosji zarówno towarów przemysłowych, jak i sprzętu AGD – lodówek i zmywarek, o 1,8 razy w porównaniu do stycznia-października 2021 roku (wzrost do 20,5 mld dolarów).