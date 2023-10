Kaufland kontra związek zawodowy. Demonstracja i lista żądań

Pracownicy Kaufland pracują na tych samych, ściśle określonych zasadach. Sprzeciwiamy się jakiejkolwiek dyskryminacji. Wynagrodzenie w naszej firmie nie jest zależne od płci, a wyłącznie od kwalifikacji i doświadczenia, które osoba zatrudniona zdobywa, pracując na określonym stanowisku. Osoby powracające do pracy po dłuższej przerwie, np. wynikającej z urlopu rodzicielskiego, mają zagwarantowane to samo stanowisko oraz te same warunki zatrudnienia jak w momencie pójścia na urlop z uwzględnieniem tego, że jeśli w czasie nieobecności pracownika nastąpią podwyżki wynagrodzenia dla danego stanowiska pracy – one również obejmują tego nieobecnego pracownika. Jedyna różnica w wynagrodzeniu może wynikać z benefitu przyznawanego za doświadczenie zdobyte w pracy, tj. lat przepracowanych na danym stanowisku.

Odnosząc się natomiast do przyczyny zwolnienia pracownicy, pragniemy zaznaczyć, że pełniona funkcja związkowa nie miała żadnego wpływu na tą decyzję. Powodem postępowania było rażące łamanie podstawowych obowiązków pracowniczych, uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę.

W naszej sieci dbamy o zadowolenie naszych pracowników, którym gwarantujemy konkurencyjne na rynku warunki zatrudnienia i rozwoju. Jako firma stawiamy również na dialog i wzajemne porozumienie" - czytamy w oświadczeniu.

Poniedziałkowy protest nie będzie pierwszym pod siedzibą spółki. W maju 2022 r. związkowcy w ramach protestu rozbili miasteczko namiotowe pod siedzibą firmy. Kaufland miał również problemy z Państwową Inspekcją Pracy - w kwietniu 2023 roku PIP wnioskowała o ukaranie mandatem menedżera jednego ze sklepów w województwie zachodniopomorskim, po tym jak odmówił wpuszczenia kontrolerów PIP na teren obiektu. Politycy Lewicy od dawna krytykują sieć Kaufland za postępowanie wobec pracowników - w sprawie Jolanty Żołnierczyk i dyskryminacji wypowiadała się nie tylko Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ale także Adrian Zandberg.