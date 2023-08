H&M nie wspiera łamania praw pracowników. Koniec współpracy z firmami w Mjanmie

H&M jako ostatnia marka zerwała współpracę z dostawcami w tym kraju. Wcześniej o zakończeniu współpracy poinformował właściciel Zary Inditex, Primark, Marks & Spencer i inni. „Po dokładnym rozważeniu podjęliśmy decyzję o stopniowym wycofywaniu naszej działalności w Mjanmie” – poinformował H&M w oświadczeniu przesłanym agencji Reutera.

„Bardzo uważnie monitorujemy najnowsze wydarzenia w Mjanmie i widzimy coraz większe wyzwania związane z prowadzeniem naszych operacji zgodnie z naszymi standardami i wymaganiami” – napisano w oświadczeniu.

Brytyjska grupa obrońców praw człowieka Business and Human Rights Resource Centre odkryła 156 przypadków domniemanego nadużycia wobec pracowników w fabrykach odzieżowych w Mjanmie od lutego 2022 do lutego 2023, co oznacza wzrost w porównaniu z 56 w poprzednim roku. Według działaczy wskazuje to na pogorszenie się praw pracowniczych od momentu wojskowego zamachu stanu w lutym 2021 r.

Według raportu organizacji pozarządowej BHRRC najczęściej zgłaszanymi zarzutami były obniżki płac i kradzieże wynagrodzeń, a następnie niesprawiedliwe zwolnienia, nieludzkie stawki za pracę i przymusowe nadgodziny.