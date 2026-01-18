Aktualizacja: 18.01.2026 11:21 Publikacja: 18.01.2026 11:17
Wektory 2025
Laureaci 24 edycji wręczenia Wektorów, czyli nagród gospodarczych Pracodawców RP
Foto: materiały prasowe
Już 24. gala wręczenia Wektorów, czyli nagród gospodarczych Pracodawców RP, odbyła się w sobotę w Warszawie. W wydarzeniu obok przedsiębiorców uczestniczyli przedstawiciele rządu, politycy, parlamentarzyści, dyplomaci, ludzie nauki, kultury i sztuki.
– Wektory zawsze odzwierciedlają cechy najlepszych polskich przedsiębiorców: odwagę, odpowiedzialność i gotowość do patrzenia dalej niż bieżący horyzont, a ich laureatami zostają ci, którzy nie boją się wyznaczać ambitnych kierunków, w tym roku dosłownie sięgać gwiazd – mówiła Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP. – Nagroda Wektory, przyznawana nieprzerwanie od 2002 r., jest dziś jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych wyróżnień dla osób i organizacji realnie wpływających na rozwój polskiej gospodarki – dodała.
Nagroda Wektory to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych wyróżnień w polskim środowisku biznesowym. Laureaci wybierani są przez niezależną Kapitułę, w której zasiadają przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych. W skład tegorocznej Kapituły weszli: Joanna Makowiecka-Gatza – prezes Pracodawców RP, przewodnicząca kapituły; Agnieszka Hipś – prezes CLIP Group i Anna Lewandowska – przedsiębiorczyni, ekspertka ds. zdrowia; Rafał Brzoska – przewodniczący Rady Pracodawców RP, prezes IInteger/InPost Group; Ireneusz Fąfara – prezes Orlenu; Dariusz Gałęzewski – współzałożyciel i główny udziałowiec grupy OSHEE i Adam Góral – prezes Asseco Poland.
– Każde spotkanie Kapituły Wektorów to dla nas zderzenie z ogromem talentu i ambicji polskiego biznesu. Kandydatur jest zawsze dużo więcej, niż jesteśmy w stanie nagrodzić, bo w Polsce nie brakuje przedsiębiorców i firm, które codziennie przesuwają granice możliwości. Wskazanie laureatów to wybór spośród wielu znakomitych osób, a nie proste wskazanie jednego nazwiska – przekonywała Joanna Makowiecka-Gatza. – Wręczając Wektory nagradzamy zdolność podejmowania decyzji, odwagę inwestowania w przyszłość oraz konsekwencję w działaniu. Laureaci Wektorów to bohaterowie gospodarki. Ludzie, którzy nie tylko odnoszą sukces, ale realnie przesuwają granice rozwoju, wyznaczając standardy na przyszłość – zaznaczyła.
Podczas tegorocznej gali najwięcej nagród trafiło do przedstawicieli przedsiębiorstw technologicznych. W gronie laureatów znalazł się Rafał Modrzewski. Współzałożyciel ICEYE został doceniony za stworzenie europejskiego „jednorożca” i rozwój przełomowej technologii radarowej, umożliwiającej obserwację Ziemi niezależnie od warunków pogodowych.
Wektor trafił również do Matiego Staniszewskiego, współzałożyciela Eleven Labs, za dynamiczny rozwój jednej z najbardziej innowacyjnych firm AI na świecie oraz za odpowiedzialne podejście do rozwoju technologii, w tym działania na rzecz walki z deepfake’ami i wsparcia osób, które utraciły głos.
Wektory otrzymali także Konrad Howard i Stefan Batory, założyciele Booksy, twórcy globalnej platformy, która zrewolucjonizowała rynek usług i umożliwiła cyfrową transformację setek tysięcy małych firm na całym świecie. W obszarze deep-tech nagrodzono firmę Muotech za opracowanie innowacyjnej technologii umożliwiającej nieinwazyjne badanie m.in. strategicznej infrastruktury przemysłowej.
Za transformację przemysłu ciężkiego w kierunku nowoczesnego zrównoważonego biznesu nagrodzony został Przemysław Sztuczkowski, prezes Cognor Holding. Kapituła doceniła miliardowe inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo surowcowe i przemysłowe kraju.
Luiz Hanania, prezes Veolia Polska, otrzymał Wektor za konsekwentną transformację energetyczną oraz skuteczne łączenie celów dekarbonizacyjnych z poszanowaniem interesów pracowników oraz stabilne wyniki finansowe.
Wektora otrzymał także Wiesław Nowak, prezes ZUE, za wieloletnie budowanie fundamentów nowoczesnej infrastruktury kolejowej i miejskiej oraz rozwój silnej, konkurencyjnej grupy kapitałowej działającej również na rynkach zagranicznych.
W obszarze ochrony zdrowia wyróżniono firmę AbbVie za wprowadzenie przełomowych terapii dla kobiet chorujących na raka jajnika oraz programy wczesnego dostępu, które realnie ratują życie pacjentek.
Prometheus MedTech.AI został z kolei doceniony za wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce prenatalnej, wspierającej lekarzy w podejmowaniu kluczowych decyzji medycznych.
Wektor w obszarze społecznej odpowiedzialności trafił do Fundacji Gwiazda Nadziei za realizację szerokich programów profilaktycznych, które realnie wpływają na poprawę zdrowia i świadomości setek tysięcy młodych ludzi w całej Polsce.
Kapituła przyznała również Super Wektora, którego laureatem został Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki za konsekwentne budowanie przewidywalnej polityki gospodarczej opartej na dialogu i partnerskiej współpracy z biznesem.
Wektorem Specjalnym Pracodawców RP uhonorowany został Michał Sołowow za wieloletnie budowanie globalnie konkurencyjnych firm oraz wizjonerskie inwestycje technologiczne, w tym projekt prywatnej elektrowni jądrowej w technologii SMR, mający kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego i konkurencyjności polskiego przemysłu.
Pracodawcy RP to jedna z największych i najstarszych organizacji pracodawców w Polsce. „Rzeczpospolita” była partnerem medialnym 24. edycji uroczystości wręczenia nagród Wektory. Partnerem głównym była firma PMI, partnerem diamentowym MAK, partnerami strategicznymi BAT, KRD i Medicover, partnerami platynowymi Huawei, Strabag, Orlen, partnerem złotym InPost, a partnerami srebrnymi Orange i Stellantis.
