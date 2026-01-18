Z tego artykułu się dowiesz: Co to są Wektory?

Jakie są kryteria przyznawania nagrody Wektory przez Pracodawców RP?

Kto został laureatem Wektorów 2025?

Kto został laureatem Super Wektorów i Wektora Serca?

Już 24. gala wręczenia Wektorów, czyli nagród gospodarczych Pracodawców RP, odbyła się w sobotę w Warszawie. W wydarzeniu obok przedsiębiorców uczestniczyli przedstawiciele rządu, politycy, parlamentarzyści, dyplomaci, ludzie nauki, kultury i sztuki.

Reklama Reklama

Co to są Wektory

– Wektory zawsze odzwierciedlają cechy najlepszych polskich przedsiębiorców: odwagę, odpowiedzialność i gotowość do patrzenia dalej niż bieżący horyzont, a ich laureatami zostają ci, którzy nie boją się wyznaczać ambitnych kierunków, w tym roku dosłownie sięgać gwiazd – mówiła Joanna Makowiecka-Gatza, prezes Pracodawców RP. – Nagroda Wektory, przyznawana nieprzerwanie od 2002 r., jest dziś jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych wyróżnień dla osób i organizacji realnie wpływających na rozwój polskiej gospodarki – dodała.

Nagroda Wektory to jedno z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych wyróżnień w polskim środowisku biznesowym. Laureaci wybierani są przez niezależną Kapitułę, w której zasiadają przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych. W skład tegorocznej Kapituły weszli: Joanna Makowiecka-Gatza – prezes Pracodawców RP, przewodnicząca kapituły; Agnieszka Hipś – prezes CLIP Group i Anna Lewandowska – przedsiębiorczyni, ekspertka ds. zdrowia; Rafał Brzoska – przewodniczący Rady Pracodawców RP, prezes IInteger/InPost Group; Ireneusz Fąfara – prezes Orlenu; Dariusz Gałęzewski – współzałożyciel i główny udziałowiec grupy OSHEE i Adam Góral – prezes Asseco Poland.