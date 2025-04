Czytaj więcej Transport Polska kolej wjedzie do ekstraklasy Spółka CPK ma już zmodyfikowany program budowy szybkiej kolei w Polsce. KDP powinna okazać się ko...

Skoro podnoszono zarzut, że pieniądze różnych funduszy były przez rząd PiS dzielone według uznania i kryteriów politycznych, to czy będą tu jakieś rozliczenia?

To, jak nieuczciwie były dzielone te pieniądze, udowodniły chociażby analizy przygotowane przez NIK czy prof. Pawła Swianiewicza. Pokazują one mapę politycznych wyborów PiS pokrywającą się z mapą obfitości pieniędzy w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Nie mam wątpliwości, że to były decyzje polityczne. Jeżeli jednak nie było złamania prawa typu, że to „pieniądze dla kolegi i on na tym zarobił”, to trudno tę decyzję polityczną przekuwać w zarzut prawny. Niemniej jednak myślę, że wyborcy sami już to ocenili w wyborach 15 października 2023 r.

W narracji rządowej odblokowanie KPO to deszcz pieniędzy dla samorządów, ale sami zainteresowani wskazują, że to jednak głównie pożyczki…

W KPO są i dotacje, i pożyczki. W sumie to co najmniej 36 mld zł dla samorządów, i jest to kwota już po wprowadzeniu przesunięcia na obronność. Ale co ciekawe, to część pożyczkowa na zieloną transformację miast cieszy się też dużym zainteresowaniem i jest bardzo dobrze wykorzystywana. W tej chwili, na połowę kwietnia, wniosków jest na ponad 12 mld zł, a wartość podpisanych umów to już 1,98 mld zł. Miasta chętnie sięgają po ten instrument. Choćby dlatego, że jest on tak skonstruowany, że na koniec trzeba oddać 60–70 proc. pożyczonych pieniędzy.

Ale oczywiście samorządy najchętniej korzystają z dotacji, których też jest sporo. Dzięki istotnym przesunięciom dokonanym przez minister Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, spore pieniądze zostały skierowane m.in. na termomodernizację szkół, instytucji kultury, budynków komunalnych, budynków wielorodzinnych itp. Rozszerzenie katalogu projektów, choćby w zakresie termomodernizacji, jest bardzo istotne z punktu widzenia gmin. KPO to też pieniądze na niskoemisyjny transport, głównie szynowy, czyli tramwaje, jeśli chodzi o miasta, czy kolej – jeśli chodzi o regiony. To także pieniądze na zakup autobusów elektrycznych i to razem z solarnymi stacjami ładowania.

Jak idzie wykorzystanie przez samorządy „zwykłych” funduszy UE na lata 2021–2027?

Zakontraktowanie wszystkich funduszy, czy to z programów centralnych takich jak FENIKS, czy z programów regionalnych, kształtuje się na poziomie ok. 40 proc. Ten pociąg unijnych pieniędzy, choć miał na początku duże opóźnienie, już się rozpędził. To efekt gigantycznej pracy wielu ministerstw, marszałków województw, różnych instytucji, a całość jest koordynowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Teraz wspólnie jako cały rząd i samorządy skupiamy się już na rozmowach dotyczących następnego okresu programowania na lata 2028–2034, w tym także na zapewnieniu funduszy UE na obronność i rozwój, ale też na kontynuację polityki spójności. To ważny punkt polskiej prezydencji w Radzie UE.