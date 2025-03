Christine Lagarde: Wojna handlowa to poważne konsekwencje, może zjednoczyć Europę

- Gdybyśmy zaczęli prawdziwą wojnę handlową, w której doszłoby do znacznego zmniejszenia handlu, to miałoby to poważne konsekwencje. Dotyczyłyby wzrostu na świecie i cen na świecie, ale zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych — powiedziała prezes Europejskiego Banku Centralnego w programie BBC „HARDtalk”. — Czy wie pani, co się teraz dzieje? Pobudzanie energii europejskiej. To duży sygnał alarmowy dla Europy. Być może chodzi raz jeszcze o europejską chwilę — dodała Christine Lagarde.

Stwierdziła następnie, że Komisja Europejska i Niemcy ogłosiły już zwiększenie wydatków na obronę i infrastrukturę, kończąc z latami niechęci do wydawania pieniędzy. To zbiorowe przebudzenie się wydaje się dotyczyć także Wielkiej Brytanii, która wyszła z Unii Europejskiej, ale uczestniczy w staraniach Europy, by zapewnić bezpieczeństwo. Zdaniem Lagarde, światowa wojna handlowa na dużą skalę mogłaby uruchomić działania Europy na rzecz większej jedności — odnotowały Reuters i AFP.

Diageo proponuje administracji USA rozwiązanie

Największa na świecie grupa produkcji i dystrybucji alkoholi Diageo zasugerowała w piśmie z 11 marca przedstawicielowi USA ds. handlu rozważenie zaostrzenia przepisów dotyczących pochodzenia towarów w umowach handlowych jako alternatywy dla stawek celnych. Takie nowe przepisy byłyby wsparciem dla starań prezydenta Donalda Trumpa w przebudowie światowego handlu i dałyby też korzyści temu sektorowi.