To ma być kompas dla Europy. Unia złagodzi wymogi Zielonego Ładu

Pomoc dla przemysłów energochłonnych

– Nie zbaczamy z kursu Zielonego Ładu – zadeklarowała von der Leyen. Ale jej zapowiedzi inicjatyw sugerują, że jednak pewne złagodzenie czy spowolnienie tej transformacji może nastąpić. Bo drugi filar Kompasu Konkurencyjności to obniżenie zbyt wysokich cen energii. KE ma wkrótce przedstawić projekt nowego Czystego Ładu Przemysłowego, gdzie znajdą się instrumenty wsparcia dla przemysłów energochłonnych, przynajmniej w okresie przejściowym, zanim UE kompletnie przejdzie na odnawialne źródła energii.

Wreszcie trzeci filar to odporność i bezpieczeństwo gospodarcze. UE ma umowy o wolnym handlu z gospodarkami z państwami i regionami reprezentującymi 38 proc. światowego PKB. I stoi już do nas kolejka chętnych do negocjacji – powiedziała von der Leyen. Nie tylko dlatego, ze UE to wielki atrakcyjny rynek, ale też dlatego, że – jak twierdzi szefowa KE – UE jest wiarygodnym partnerem. Zacieśnianie współpracy gospodarczej z państwami trzecimi ma Unii zapewnić dostęp do surowców krytycznych, kluczowych dla zielonej i cyfrowej transformacji.

Mniej zielonych regulacji

Istotnym elementem nowego planu jest deregulacja. Bruksela zapowiada zmniejszenie o co najmniej 25 proc. obciążeń administracyjnych dla firm i o co najmniej 35 proc. dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ta redukcja ma dotyczyć przepisów zrównoważonego rozwoju, należytej staranności (ang. due diligence) i taksonomii. To wszystko obszary dotyczące środowiska i walki ze zmianą klimatu. Wygląda to więc tak, jakby von der Leyen pierwszą kadencję poświęciła na budowanie Europejskiego Zielonego Ładu, a w drugiej dokonuje – przynajmniej częściowego – jego demontażu. Nie ma wyjścia, bo zmieniły się nastroje polityczne w UE i coraz więcej państw, w tym Polska, ale też jej ojczyste Niemcy, chcą łagodzenia zielonych wymogów.

Lewica i organizacje pozarządowe przeciw

Ten nowy kurs KE zdecydowanie nie podoba się europejskiej lewicy i organizacjom środowiskowym. Podzielają one diagnozę Komisji, ale uważają, że sposobem na podniesienie konkurencyjności nie jest rozdawanie pieniędzy wielkim firmom i deregulacja, ale dobrze skalibrowane inwestycje. Ponadto, jak zwraca uwagę ETUC, czyli europejska federacja związków zawodowych, propozycja 28. systemu prawnego oznacza faktycznie zmniejszenie ochrony socjalnej pracowników, która jest zapisana w prawach krajowych. Przed KE stoi więc trudne zadanie przekonania Parlamentu Europejskiego i części państw członkowskich, a także uciszenie opozycji ze strony organizacji pozarządowych i związków zawodowych.