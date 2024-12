Dialog tak, ale w inny sposób

W ostatnich latach wiele firm na wyrost chwaliło się swoimi rzekomymi osiągnięciami w zakresie ograniczania wpływu na klimat, podczas gdy faktycznie nie robiły w tym zakresie nic. Ze zjawiskiem greenwashingu zaczęły walczyć władze i urzędy, uznając je za politykę wprowadzania w błąd konsumentów.

– Zmiany klimatu to trudne zjawisko. To, co trafia do nas w doniesieniach prasowych, nierzadko bywa komunikatem złożonym, niosącym pesymistyczny i negatywny przekaz. Nie pomaga też mówienie w kategoriach prawdopodobieństwa. Straszenie problemami, które mają kiedyś nadejść, nie wspiera, a może wręcz powodować paraliżujący strach i efekt odwrotny od zamierzonego – mówi dr Agata Rudnicka, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. – Zjawiska, z którymi już się stykamy, jak powodzie czy susze, nadal nie wydają się na tyle dojmujące, że chcemy zobaczyć bezpośredni związek między tym, jak funkcjonujemy jako współczesne społeczeństwo a pogarszaniem się stanu środowiska. Racjonalizujemy to, co widzimy, szukając podobnych zdarzeń z przeszłości i uzasadniamy, że zawsze tak było. Szukanie winnego też nie pomaga. Wskazywanie przedsiębiorstw i państw jako głównych odpowiedzialnych za katastrofę klimatyczną powoduje, że jako jednostki możemy czuć mniejszą odpowiedzialność – dodaje.