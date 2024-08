Czy rząd chce zamknąć kopalnie? Co się dzieje z Odrą?

Stan wód dopływów Odry jest alarmujący, wciąż punktowo dochodzi do śnięć ryb, od soboty do poniedziałku na jeziorze Dzierżno Duże zebrano ponad 3 tony ryb. Do tej pory dziennie wyławiano po kilka kilogramów martwych ryb. Jednak resort sam przyznaje, że zamknięcie kopalni nie jest obecnie możliwe.

- We współpracy ze spółkami wydobywczymi, które nie mogą niestety z dnia na dzień przestać zrzucać zasolonej wody do Odry, bo wiązałoby się to z natychmiastową koniecznością zalania tych kopalni i zamknięcia ich z dnia na dzień, do końca września tego roku powstanie pierwszy kompleksowy plan inwestycyjny budowy instalacji odsalających, tam gdzie to jest zasadne, gdzie to ma sens – zapowiada Zielińska.

Kopalnie, które nie były przygotowane na retencjonowanie wody, bo miały pełne zbiorniki retencyjne, pracują obecnie nad przygotowaniem tych zbiorników. Trwają też prace nad nowelizacją specustawy o rewitalizacji Odry, by wykreślić stamtąd szkodliwe zapisy o rozbudowie Odry, a umieścić tam zapisy o renaturyzacji. Od początku roku działa też międzyrządowy zespół ds. Odry, który co tydzień monitoruje sytuację, jest dziś 30 punktów, które monitorują jej ph, zasolenie, temperaturę, natlenienie, do tego działa monitoring interwencyjny, który wykonuje GIOŚ, i daje dokładne informacje o liczebności złotej algi.