Jak na razie jednak rosyjskie propozycje współpracy gospodarczej wyglądają słabo. Zresztą współpraca ta nigdy nie przedstawiała się kwitnąco. W najlepszych latach obroty handlowe sięgały 45 mld dol., w 2024 roku spadły do 3,5 mld dol.

Rosjanie mogą dzisiaj zaoferować trochę tytanu wykorzystywanego przy produkcji samolotów, uran do reaktorów jądrowych i ciężką ropę naftową dla rafinerii na południu USA. Jak powiedział jeden z rozmówców „MT” „nie uratuje to amerykańskiego deficytu handlowego, więc dla Trumpa nie jest interesujące”. - Rosja posiada także złoża metali ziem rzadkich niezbędnych w przemyśle elektronicznym i zbrojeniowym, w tym skandu, itru i lantanu. Te wszystkie propozycje leżą na stole. Ale to także nie wystarczy, żeby przekonać Trumpa – dodaje informator „Moscow Times”.

Co jest w stanie przekonać prezydenta USA

Donalda Trumpa przekonać może projekt skrojony specjalnie pod niego, do realizacji w ciągu jednej prezydenckiej kadencji i łatwy do pokazania mediom. Dodatkowo musi być atrakcyjny dla Donalda Trumpa, jako biznesmena - uważają rozmówcy „Moscow Times”. Pozostaje więc jedna karta przetargowa – budowa Trump Tower w Moskwie. Ten 150-piętrowy budynek miałby powstać w centrum biznesowym Moskwy, a całe przedsięwzięcie mogłoby ruszyć bardzo szybko, gdyby była na to zgoda Moskwy i Waszyngtonu. Rosjanom marzy się, żeby na wbiciu pierwszej łopaty pojawił się sam Trump.

- Tempo, efekt i widowiskowość, to są wartości, które prezydent USA ceni sobie najwyżej. Bez tego trzeba być naiwnym, żeby oczekiwać jakiegokolwiek postępu - uważa jeden z przedstawicieli Kremla.Bonusem w tym projekcie jest jeszcze fakt, że realizacją programów budowy Trump Tower zarządza dzisiaj zięć prezydenta, Jared Kushner. W tej chwili nadzoruje taki projekt w Belgradzie.