Według opublikowanej dziś edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności (EIS) z 2024 r. większość państw członkowskich UE poprawiła swoje wyniki w zakresie innowacji, ale wzrost ten jest bardzo zróżnicowany, część krajów biegnie w kierunku przyszłości, a część- w tym Polska - ma innowacyjność mocno poniżej średniej.

Kto jest najlepszy w innowacjach?

Według wyników rankingu Dania to najbardziej innowacyjny kraj w UE, za nią uplasowała się Szwecja. Z kolei Estonia mocno poprawiła wyniki, Belgia też świetnie sobie radzi. Szwajcaria jest najbardziej innowacyjnym krajem europejskim (choć nie w UE), a Korea Południowa pozostaje najbardziej innowacyjnym globalnym konkurentem w 2024 r. Natomiast Chiny przekroczyły Japonię i stopniowo zmniejszają lukę w stosunku do UE.

A gdzie znajduje się Polska? W ogonie unijnej innowacyjności. Jesteśmy krajem piątym od końca, wyprzedziły nas nawet Chorwacja, Węgry czy Grecja. Warto zauważyć, że ranking ocenia innowacyjność we wszystkich 27 krajach członkowskich UE, używając przy tym bardzo uprzejmej nomenklatury. Najlepsze kraje są "liderami innowacyjności", ich wyniki przekraczają 125 proc. średniej UE, i w tej grupie znajdziemy Danię, Szwecję, Finlandię i Holandię. Silni innowatorzy to osiem państw członkowskich, których wyniki wynoszą od 100 do 125 proc. średniej UE w 2024 r. i w tej grupie znalazły się Belgia, Austria, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Cypr, Estonia i Francja. Dalej mamy umiarkowanych innowatorów, których wyniki wynoszą od 70 do 100 proc. średniej UE w 2024 r. - i są to Słowenia, Hiszpania, Czechy, Włochy, Malta, Litwa, Portugalia, niestety w tej grupie nadal nie znajdziemy Polski, choć znajdą się tutaj kraje z regionu, nawet te niekoniecznie słynące ostatnio z najlepszej passy i wcale nie największe gospodarki.

Wreszcie, jest najsłabsza grupa, nazywana optymistycznie "wschodzącymi innowatorami", czyli te ostatnie sześć państw członkowskich, które wykazują poziom wyników poniżej 70 proc. średniej UE w 2024 r. I nawet w tej grupie Polska nie jest najlepsza, bo według kolejności to: Chorwacja, Polska, Słowacja, Łotwa, Bułgaria i Rumunia.