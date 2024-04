Antychińska ofensywa Unii Europejskiej. "UE była zbyt naiwna"

Dunka przyznała też, że w przeszłości UE była zbyt naiwna, jeśli chodzi o konkurencję z Chin. Wierzyła w globalny wolny handel i znosiła bariery handlowe, ale Chiny nie odpłacały tym samym. Jako przykład tej naiwności podawana jest branża paneli słonecznych zdominowana dziś przez Chiny. Schemat wyglądał następująco: najpierw Chiny przyciągnęły inwestycje zagraniczne na swój ogromny rynek krajowy, zwykle wymagając tworzenia spółek joint venture. Potem pozyskały technologie, nie zawsze w sposób jawny. Następnie przyznawały ogromne dotacje dla dostawców krajowych przy jednoczesnym i stopniowym zamykaniu rynku krajowego dla firm zagranicznych. I wreszcie zaczęły eksportować nadwyżki mocy produkcyjnych do reszty świata po niskich cenach. W rezultacie obecnie mniej niż 3 proc. paneli słonecznych zainstalowanych w UE jest produkowanych w Europie. – Widzimy, że ten schemat jest obecnie wdrażany we wszystkich obszarach czystych technologii, starszych półprzewodnikach, i nie tylko – ponieważ Chiny podwajają strategię wsparcia po stronie podaży, aby zaradzić spowolnieniu gospodarczemu – powiedziała Vestager.

Cementowanie przewagi

Ekonomiści nie są przekonani, że opisany przez Vestager schemat jest jedyną przyczyną dominacji Chin na rynku paneli słonecznych. – Chiny konkurują ogromnymi mocami produkcyjnymi i tanią siłą roboczą. Europejskiemu przemysłowi trudno temu sprostać – mówi „Rzeczpospolitej” Niclas Poitiers, ekspert think tanku Bruegel.

Zaznacza on, że dzięki tanim chińskim panelom UE może dokonywać zielonej transformacji. Trudno też, jego zdaniem, porównywać produkcję paneli do produkcji samochodów elektrycznych czy wiatraków, bo to wymaga znacznie poważniejszej infrastruktury.

Ale poza tym sama obawa przed chińską dominacją jest jak najbardziej uzasadniona. Jak zauważa Agathe Demarais z think tanku ECFR, Chiny są siedzibą większości wiodących światowych firm w dziedzinie czystych technologii i odpowiadają za 70–80 proc. globalnej zdolności produkcyjnej dla 12 najważniejszych komponentów wykorzystywanych do produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych, paneli słonecznych i turbin wiatrowych.

– Przewaga Chin w sektorze czystych technologii prawdopodobnie pozostanie niezagrożona jeszcze przez długi czas. Pekin wciąż inwestuje na masową skalę, aby jeszcze bardziej zwiększyć swoje zdolności produkcyjne w zakresie towarów czystych technologii, cementując globalną przewagę produkcyjną kraju. W 2022 r. Chiny odpowiadały za 91 proc. globalnych inwestycji w moce produkcyjne w zakresie czystych technologii, o łącznej wartości około 72 mld dol. – mówi ekspertka. Unia chce na to odpowiadać wspieraniem strategicznych inwestycji u siebie, ale nie ma w tej sprawie konsensusu.