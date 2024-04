Czytaj więcej Biznes Koreańska zbrojeniówka przestanie zarabiać w Rosji, Biały Dom nakłada sankcje Koreański przemysł zbrojeniowy – duży dostawca broni dla NATO, w tym dla Polski – współpracował dotąd z dwiema stronami, zaopatrując także kraj, który rozpętał w Europie wojnę. Nowe sankcje USA zatrzymają ten proceder.

Seul nałożył także sankcje na dwie rosyjskie firmy i dwie osoby je reprezentujące. Zajmują się one wysyłaniem do Federacji Rosyjskiej pracowników z Korei Północnej, w tym personelu IT. Chodzi o Intellect LLC i jej przedstawiciela Siergieja Kozłowa, a także firmę Sodejstwie i jej przedstawiciela Aleksandra Panfiłowa. Dostarczali oni północnokoreańskiemu personelowi dokumenty, walutę obcą, a także ułatwiali wyjazd i pobyt na terytorium Rosji. Korea Południowa uważa, że ​​pracownicy ci trafili do Rosji w ramach rekompensaty zapewnianej przez Moskwę za otrzymanie północnokoreańskiej broni.

„Nasz rząd po raz kolejny zdecydowanie wzywa Rosję do natychmiastowego zaprzestania wszelkiej nielegalnej współpracy z Koreą Północną, w tym współpracy wojskowej naruszającej rezolucje Rady Bezpieczeństwa, oraz do wywiązania się ze swoich obowiązków jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Będziemy w dalszym ciągu podejmować zdecydowane działania ze społecznością międzynarodową” – odnotowano w Seulu.