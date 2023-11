Brudne interesy z Rosjanami

Jak to możliwe? Korea Południowa nałożyła ograniczenia na eksport 798 towarów do Rosji. Jednakże tylko 111 z tych produktów jest wyraźnie zakazanych na podstawie kodów HS, które stanowią część międzynarodowego systemu klasyfikacji celnej.

Pozostałe towary są zabronione tylko wtedy, gdy ich specyfikacje przekraczają określone progi, takie jak np. precyzja cięcia przekraczająca jeden mikrometr. Decyzje o eksporcie takich towarów podejmują specjaliści w organie wydającym zezwolenia.

To skłoniło rosyjskiego importera maszyn Hanwha, JSC IPK Finval, do kontynuowania cichych zakupów koreańskich obrabiarek. Znacząca część działalności spółki koncentruje się wokół kontraktów rządowych. Narzędzia te trafiły do objętej amerykańskimi sankcjami spółki rosyjskiej Titan-Barrikady oraz koncernu Hydropribor.

Finval otrzymał także zamówienia na tokarki od Jednostki Wojskowej FSB nr 35533, sąsiadującej z objętym sankcjami Centralnym Instytutem Badawczym Chemii i Mechaniki, o którym mowa w dochodzeniu „The Insider” w sprawie otrucia Aleksieja Nawalnego. W 2023 roku JSC IPK Finval dostarczyła obrabiarkę o wartości 97 mln rubli (1,04 mln dolarów) do oddziału Instytutu Kurczatowa — podmiotu objętego ukraińskimi sankcjami.

Te wszystkie praktyki ucięli dopiero teraz Amerykanie swoimi sankcjami. Hanwha Precision Machinery będzie teraz musiała zaprzestać prowadzenia interesów z rosyjskim klientem z czarnej listy Białego Domu. Firmie groziły już wcześniej sankcje wtórne, gdyż znaczna część jej dostaw kierowana była do podmiotów rosyjskich, które zostały już objęte sankcjami.