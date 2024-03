Ten surowiec skłóci Unię. I nie chodzi tu o ropę, gaz czy rzadkie metale

Turów, Niemcy, Katalonia, Francja — tam brakuje wody

Takie sytuacje już mają zresztą miejsce. Np. sprawa polskiej kopali odkrywkowej Turów i roszczeń czeskich gmin pozbawianych wody przez nią. Problemy są też na granicy polsko-niemieckiej, gdzie gminy polskie skarżą się na brak wody, spowodowany przez działania sąsiadów.

Autorzy poufnego dokumentu zwracają uwagę, że częste zjawiska, takie jak powodzie i susze, stały się już jednym z zagrożeń klimatycznych stojących przed Europą. W ocenie Komisji Europejskiej „wskazano 36 kluczowych zagrożeń dla Europy, z których niektóre osiągnęły już katastrofalny poziom i są niezwykle pilne do rozwiązania”.

W niektórych krajach UE toczą się już spory dotyczące dostaw wody. W Hiszpanii dotknięta suszą Katalonia próbuje przekonać hiszpański rząd centralny do przekierowania wody z rzek sąsiedniej Aragonii. We Francji w zeszłym roku doszło do starć w związku z planami utworzenia nowych zbiorników.

Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do przyspieszenia przygotowań do walki ze zmianami klimatycznymi, wskazując, że są one daleko w tyle za planami. W związku ze zmianami klimatycznymi Komisja Europejska spodziewa się większej liczby klęsk żywiołowych, takich jak susze, powodzie, pożary lasów, ekstremalne upały, a także epidemii, nieurodzajów i szkód w infrastrukturze.