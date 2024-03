Konferencja ministrów WTO: pięć dni rozmów i nikłe wyniki

Uczestnicy spotkania oceniali rozmowy jako intensywne i czasami kłótliwe, ale dyrektor generalna WTO, Ngozi Okonjo-Iweala starała się nadać pozytywny ton temu trudnemu tygodniowi, powiedziała w końcowym wystąpieniu: — Ciężko pracowaliśmy w tym tygodniu, osiągnęliśmy pewne ważne sprawy i nie udało nam się zakończyć innych.

Indie i RPA były przeciwne moratorium na cła w handlu cyfrowym — a popierała to przytłaczającą większość krajów i firm — ale później odpuściły po apelu gospodarza Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Konferencje ministrów WTO kończyły się fiaskiem w przeszłości, a tegoroczne spotkanie i negocjacje uwypukliły pęknięcia między najważniejszymi gospodarczo krajami na świecie. Katherine Tai, przedstawicielka USA ds. handlu powiedziała Reuterowi we czwartek, że jeśli dojdzie do fiaska, to przyczyni się do tego różnica stanowisk krajów BRICS. Najważniejsze w tej grupie Chiny i Indie różniły się w opinii w kluczowych kwestiach, włącznie z inwestycjami. Indyjski minister dołączył do negocjacji w dwa dni po ich rozpoczęciu, po wyjeździe Chińczyka z Abu Zabi.

Czytaj więcej Gospodarka WTO: słaba gospodarka na świecie, to gorszy handel Światowy handel zwiększy się w tym roku o 0,8 proc. a nie o 1,7 proc. — skorygowała WTO swą prognozę z kwietnia. W przyszłym roku wzrośnie z kolei o 3,3 proc. a nie o 3,2 proc.

Kraje wyspiarskie z Pacyfiku skarżyły się na zepchnięcie ich na margines i pomijanie ich przez większość wielkich, twierdziły, że propozycje oceny zasobów ryb nie są dość stanowcze. Delegat Fidżi wywołał owację na stojąco pod koniec uroczystego zakończenia spotkania, gdy wezwał do poparcia przyszłych negocjacji polityki połowowej.

Administracja USA potwierdziła poparcie dla globalnego handlu i wielostronnych organizacji w rodzaju WTO, ale uczestnicy tej konferencji brali pod uwagę, że Donald Trump, który zakłócił wielostronny system, może wygrać wybory w listopadzie.