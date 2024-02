Jakub Karnowski: Ludzie przyzwyczajają się do wojny w Ukrainie

Mijają dwa lata od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Wiele osób z niedowierzaniem patrzy na bohaterską walkę armii ukraińskiej z rosyjskim najeźdźcą, ale też na to, że tamtejsza gospodarka i firmy starają się, na ile to możliwe, normalnie funkcjonować. Pan jako członek rad nadzorczych ukraińskiej poczty i kolei śledzi to z bliska.

Ludzie przyzwyczajają się do wojny. To jest przykre, ale tak jest. Pół roku z tych ostatnich dwóch lat spędziłem w Ukrainie. Głównie jestem w Kijowie, ale byłem też w trudniejszych miejscach. I z perspektywy tych dwóch lat mogę powiedzieć, że wojna ma różne fazy. Każda z firm, w których pracuję, czyli kolej i poczta, dostosowywała się do aktualnej fazy wojny. Na początku kolej wywoziła ludzi z terenów objętych wojną na tereny Ukrainy zachodniej, które były i są bezpieczniejsze od wschodniej i centralnej części kraju, oraz do Europy i Polski. W drugą stronę do Ukrainy woziliśmy pomoc humanitarną, najpierw tę najbardziej pilną, do Kijowa i na trudniejsze odcinki. Następnie to była bardziej „uporządkowana”, systematyczna pomoc humanitarna. Dzisiaj kolej wspiera wysiłek wojenny Ukrainy, również w taki sposób, że wspiera codzienne funkcjonowanie państwa. Jeśli popatrzymy na przepływy finansowe, to duża część pieniędzy, którymi wolny świat wspiera Ukrainę, idzie na normalne funkcjonowanie państwa. Chodzi o to, żeby w miarę normalnie działała gospodarka. Żeby Ukraińcy mieli też swoje środki na prowadzenie wojny i na funkcjonowanie państwa, całej związanej z nim infrastruktury, by w dłuższym okresie byli jak najmniej zależni od pomocy zewnętrznej.

Bardzo ważny dla ukraińskiej gospodarki jest eksport. Kolej odgrywa tu dużą rolę?

Tak. Od momentu gdy Rosja zablokowała Morze Czarne i najtańsza droga eksportowa dla towarów ukraińskich została w dużej mierze wyłączona, jej zadania w znaczącym zakresie przejął transport kołowy, czyli TIR-y wyjeżdżające głównie przez Polskę i Rumunię. Wysiłek wojenny kraju w tym zakresie wspiera też kolej. Także dzięki niej towary wyprodukowane w Ukrainie mogą być sprzedawane na zewnątrz.

Słychać głosy, że kolej ukraińska funkcjonuje lepiej niż polska, mimo że jest to kraj, w którym toczy się pełnoskalowa wojna. To prawda?

Można porównać wskaźniki. Wyniki finansowe za poprzedni rok pokazują, że Koleje Ukraińskie przyniosły tylko w jednym roku 2023, roku wojny, większy zysk niż wartość giełdowa całego polskiego PKP Cargo. W 2015 r. PKP Cargo było warte dziesięć razy więcej niż dzisiaj i było drugą co do wielkości kolejową spółką towarową w Europie. Niestety, została ona dosłownie zrujnowana przez rządy PiS i Solidarnej Polski przy co najmniej bezczynności związków zawodowych. Jeśli natomiast porównujemy dane dotyczące punktualności kolei pasażerskich, to PKP Intercity jest dużo gorsze: dzieli je od długodystansowych Kolei Ukraińskich różnica na poziomie 15 pkt proc. PKP Intercity protestowało przeciwko tym porównaniom, przyjrzałem się więc im uważnie i definicje rzeczywiście nie są identyczne, ponieważ na przykład za brak spóźnienia PKP uważa spóźnienie nieprzekraczające 6 minut. W przypadku Ukrzaliznytsia [Kolei Ukraińskich – red.] jest to 5 minut. Jeżdżę często tymi i tymi kolejami. PKP Intercity ma – głównie dzięki środkom UE – lepszy tabor. W innych obszarach, np. obsługi klienta, lepsze są Koleje Ukraińskie.

A co z ukraińską pocztą? Jakie ma zadania, jak funkcjonuje?

Osoby, które właśnie zaczęły zarządzać Pocztą Polską, mówią, że jest na granicy wypłacalności. W poczcie ukraińskiej jesteśmy daleko od takiej sytuacji. Ta poczta także uczestniczy w wysiłku wojennym. Głównie poprzez dostarczanie niezbędnych produktów, towarów i pomocy humanitarnej ludziom, którzy mieszkają daleko od aglomeracji, na terenach przyfrontowych, ale też oczywiście w miastach. Poczta w Ukrainie dostarcza też emerytury w gotówce. To pieniądze, które służą ludziom do przeżycia, często w miejscach bardzo trudnych, w miejscowościach przyfrontowych. Poczta współpracuje przy tym z koleją. Uruchomiliśmy wagony pocztowe, które nie były używane w Ukrainie od 1999 r. i kojarzą się bardziej z westernami i starymi filmami niż z nowoczesnością, a jak się okazuje, w warunkach wojennych dobrze się sprawdzają.