Fukuyama, Maskin, Kołodko. Znane nazwiska na konferencji w Warszawie

Komisja do spraw kontroli państwowej nie przyjęła raportu NIK o pomocy udzielonej firmom w czasie pandemii. Wnioskował o to szef komisji, jeden z liderów PSL Marek Sawicki. Ustalenia NIK były szczególnie krytyczne wobec Polskiego Funduszu Rozwoju, a izba złożyła na prezesa Pawła Borysa zawiadomienie do prokuratury – pisze Business Insider Polska.