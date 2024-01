Wicepremier wymienił doradców ds. cyfryzacji. Na czele menedżerka z T-Mobile

Józef Orzeł to b. polityk i poseł, filozof i ekonomista, a ostatnio m.in. członek Polskiej Fundacji Narodowej utworzonej w 2016 r. przez spółki z udziałem Skarbu Państwa. Uważany był za doradcę rządu PiS, ale nie stronił od krytyki tego ugrupowania.

Szymielewicz, Siwińska i Kopczewska doradzą ministrowi

Krzysztof Gawkowski powierzył rolę przewodniczącej rady ds. cyfryzacji Agnieszce Jankowskiej, zasiadającej już w radzie, a pracującej ostatnio dla T-Mobile Polska na stanowisku dyrektor ds. public affairs.

Do rady powołał ponadto nowe trzy osoby. To prawniczka i działacza społeczna Katarzyna Szymielewicz, szefowa fundacji Panoptykon, dr Banka Siwińska, szefowa Fundacji Edukacyjnej Perspektywy oraz Perspektywy Women in Tech oraz dr hab. Katarzyna Kopczewska, profesor Uniwersytetu Warszawskiego na wydziale nauk ekonomicznych (WNE UW) w Katedrze Data Science.

Kadencja do 2025 roku

Zgodnie z przepisami Rada ds. cyfryzacji może składać się z 15-20 osób, rekomendowanych przez m.in. ministrów, Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych, Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego; współprzewodniczącego ze strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego; podmioty prowadzące badania naukowe lub prace rozwojowe w dziedzinie informatyki lub łączności, a także stowarzyszenia i izby gospodarcze reprezentujące przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie gospodarki elektronicznej, komunikacji, mediów, wytwarzania sprzętu informatycznego, oprogramowania lub świadczenia usług informatycznych.

Minister właściwy ds. informatyzacji powołuje radę na 2-letnią kadencję. Jej skład może się zmienić m.in. wtedy gdy któryś ze zgłaszających kandydata wycofa rekomendację.

Najwyraźniej to właśnie się stało: minister cyfryzacji wycofał rekomendacje dla trzech przywołanych powyżej osób. Resort nie sprecyzował natomiast, z czyjej rekomendacji do rady powołano nowe członkinie.