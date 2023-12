Inflacja może spaść w okolice 3-3,5 proc. Ale jest wiele niewiadomych

Różne scenariusze inflacji

- Nasz scenariusz dla ścieżki inflacji w przyszłym roku zakłada i zerowy VAT na żywność i mrożenie cen energii i gazu. W takim ujęciu przewidujemy, że w styczniu roczna inflacja wyniesie ok. 5 proc., po czym do kwietnia spadnie poniżej 4 proc. – szacuje z kolei Marta Petka-Zagajewska, kierownik zespołu ekonomistów PKO BP.

Ekonomiści wyliczają, że w przeciwnym razie, bez żadnych działań osłonowych, inflacja w przyszłym roku mogłaby gwałtownie skoczyć nawet o 3-4 pkt. proc., czyli do 7-8 proc. Przy czy największe znaczenie ma tu kwestia mrożenia cen energii. Wedle wyliczeń URE, bez tego mechanizmu rachunki za prąd wzrosłyby o ok. 76 proc., a za gaz – o 48 proc. Do ogólnego wskaźnika inflacji dodałoby to nawet 2-3 pkt. proc. Z kolei powrót do 5-proc. stawki VAT na żywność dodałoby do inflacji ok. 0,9 pkt. proc.

Co zrobi RPP

Także zdaniem, Kamila Łuczkowskiego, ekonomisty Banku Pekao, w pierwszej połowie przyszłego roku inflacja może spaść w okolice 3-3,5 proc., przy założeniu utrzymania działań osłonowych w tym okresie. I co ciekawe, wówczas znajdzie się ona dopuszczalnym paśmie odchyleń celu inflacyjnego NBP (cel to 2,5 proc. z przedziałem odchyleń plus minus 1 pkt. proc.).

Co wówczas zrobi Rada Polityki Pieniężnej? Obniży stopy procentowe i koszty pożyczania w Polsce? Czy nadal utrzyma je na poziomie 5,75 proc.? To jednak, zdaniem ekonomistów, wciąż pozostaje zagadką.

Z jednej strony, RPP nie powinna kierować się ogólnym wskaźnikiem CPI, który pozostaje pod dużym wpływem czynników administracyjnych i regulacyjnych. Tym bardziej, że po ewentualnym zniesieniu działań osłonowych w drugiej połowie roku może nastąpić odbicie inflacji w górę o 3-4 pkt. proc., co z kolei wskazywałoby na konieczność podwyżek stóp procentowych.

Z drugiej jednak strony, ważny jest wskaźnik inflacji bazowej, który także w przyszłym roku powinien spadać. Poza tym RPP może znaleźć się pod presją społeczną na obniżki stop procentowych, a działania władz monetarnych w ostatnich miesiącach pokazały, że taka presja nie jest im obojętna.