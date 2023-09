W Konstantynówce zginęli cywile. "NYT": To ukraińska rakieta uderzyła w rynek

To ukraińska, a nie - jak wcześniej informowano - rosyjska rakieta spadła 6 września na targ w miejscowości Konstantynówka w obwodzie donieckim - wynika z ustaleń "The New York Times". Zginęło wówczas 15 osób, a ponad 30 zostało rannych.