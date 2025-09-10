Małe spółki wchodzące w skład indeksu sWIG80 przez większą część 2025 roku pozostawały w tyle za innymi segmentami naszego rynku, ale w ostatnich miesiącach zaczęły nadrabiać zaległości, zmniejszając wyraźnie dystans do nich.

Maluchy atrakcyjną opcją

Stopa zwrotu indeksu liczona od początku bieżącego roku przekroczyła już 27 proc. Jeszcze w połowie sierpnia różnica w tegorocznych stopach zwrotu indeksów WIG20 i sWIG80 wynosiła ok. 12 pkt proc., by skurczyć się obecnie do niecałych 2 pkt proc. W tym czasie wskaźnik małych firm poprawił swoje notowania o kilka proc., podczas gdy indeks blue chips zniżkował ok. 8 proc. za sprawą korekty, którą wywołały rządowe plany dotyczące zwiększenia opodatkowania sektora bankowego. Jednocześnie obeszła się ona wyjątkowo łagodnie z małymi spółkami, dzięki czemu sWIG80 jako jedyny z trzech głównych segmentów odrobił stratę i mógł kontynuować marsz w górę, wspinając się na nowe historyczne szczyty. W tym tygodniu wskaźnik po raz pierwszy w historii osiągnął poziom 30 tys. pkt. Czy to dobry moment, by zwiększyć ekspozycję na ten segment naszego rynku?

Warto zauważyć, że mimo sprzyjającej koniunktury na krajowym rynku akcji tylko dwie trzecie spółek z indeksu sWIG80 może się w tym roku pochwalić dodatnią stopą zwrotu, co oznacza, że hossa w tym segmencie wcale nie jest tak powszechna, jak mogłoby się wydawać. Nadal część firm ma problem z przekonaniem do siebie inwestorów. Dla porównania w przypadku największych firm tylko jedna z 20 nie załapała się w tym roku na zwyżkę.