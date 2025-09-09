Rzeczpospolita
Ekonomia
WIG20 robi krok w tył. sWIG80 powyżej 30 tys. pkt

Mieszane nastroje obserwujemy we wtorek na GPW. Słabiej prezentuje się WIG20, za to wzrosty próbują kontynuować mWIG40 i sWIG80.

Publikacja: 09.09.2025 11:26

Foto: Fotorzepa/Cezary Piwowarski

Przemysław Tychmanowicz

Po bardzo mocnym otwarciu tygodnia na GPW, wtorek przynosi lekką korektę spadkową, chociaż dotyczy ona głównie indeksu WIG20. Ten ma bowiem problem z tym, by kontynuować marsz na północ i po dwóch godzinach handlu tracił na wartości 0,6 proc. Lepiej radzą dzisiaj sobie średnie i małe spółki. mWIG40 o godz. 11.00 zyskiwał 0,2 proc., podobnie jak sWIG80. Ten ostatni przebił tym samym okrągły poziom 30 tys. pkt i ustanowił nowy historyczny szczyt. Cofnięcie dzisiaj widać także w przypadku największych europejskich indeksów. Niemiecki DAX tracił 0,4 proc. „Siłą” imponuje CAC40, który utrzymywał się rano na niewielkim plusie, i to mimo kryzysu politycznego we Francji.

Wall Street na plusie

Wzrosty przyniosła wczoraj również sesja amerykańska. S&P 500 zyskał na wartości 0,2 proc. i tym samym jest o krok od poziomu 6500 pkt. Nasdaq Composite zyskał z kolei niecałe 0,5 proc. Tematem numer jeden w Stanach Zjednoczonych jest oczekiwana obniżka stóp procentowych przez Fed.

– Po piątkowych danych z rynku pracy rynek w pełni wycenia trzy obniżki stóp procentowych ze strony FOMC do końca roku, co jest w naszej ocenie poprawne (taką wartość prognozowaliśmy zresztą od początku roku), ale zarazem nie pozostawia przestrzeni do dalszego wzrostu oczekiwań – sytuacja gospodarki musiałaby się naprawdę gwałtownie pogorszyć, żeby w ogóle rozważane były cięcia o skali 50 pb lub większej.

Na rynkach azjatyckich błysnął Kospi, który urósł prawie 1,3 proc. Hang Seng zyskał z kolei 1,1 proc. Słabiej tym razem zaprezentował się Nikkei225, który spadł 0,4 proc. W przypadku Japonii warto jednak zwrócić uwagę na dwa wątki. Pierwszy to rezygnacja premiera Ishiby, a drugi to deklaracja Banku Japonii o możliwości dalszych podwyżek stóp procentowych.

Dzisiaj kalendarz makroekonomiczny nie rozpieszcza inwestorów. Kto lepiej wykorzysta ten fakt? Byki czy niedźwiedzie?

Komentarz giełdowy

