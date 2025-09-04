Aktualizacja: 04.09.2025 06:19 Publikacja: 04.09.2025 04:51
Foto: Bloomberg
Będący już prawie na finiszu sezon publikacji raportów wynikowych za II kwartał i I półrocze 2025 r. oznacza, że w wielu spółkach przestały obowiązywać okresy zamknięte, uniemożliwiające insiderom, czyli osobom mającym dostęp do informacji poufnych, swobodny handel akcjami, z czego część postanowiła skorzystać.
Z opublikowanych w ostatnich tygodniach komunikatów giełdowych wynika, że zakupy wznowił prezes Dadelo Ryszard Zawieruszyński. W wyniku przeprowadzonych w sierpniu i na początku września transakcji poprzez Zawieruszyński Fundację Rodzinną, jak i bezpośrednio, nabył akcje kierowanej przez siebie spółki za łączną kwotę blisko 4,4 mln zł. Łącznie na zakupy akcji w tym roku wydał już prawie 10 mln zł. Wiara prezesa idzie w parze z efektownie rosnącymi wynikami dystrybutora jednośladów i akcesoriów rowerowych, co pozytywnie przekłada się na notowania, które tylko od początku poszybowały w górę o prawie 180 proc., wyznaczając nowe historyczne maksima.
Po kilkumiesięcznej przerwie po stronie kupujących pojawił się prezes Wawela Dariusz Orłowski. Poprzez spółkę Wrinzky FR dokupił kolejne pakiety akcji producenta słodyczy, wydając na nie w ostatnich dniach łącznie nieco ponad 1,5 mln zł. Poprzednio aktywny był w styczniu, gdy na zakupy kolejnych pakietów akcji wydał łącznie ponad 4,74 mln zł. Dzięki ostatnim transakcjom zwiększył stan posiadania, ale jego udział w kapitale i głosach nie przekracza nawet 0,8 proc.
Stan posiadania zwiększył także prezes Mirbudu. Kierujący spółką Jerzy Mirgos na zakup kolejnych walorów przeznaczył ok 335 tys. zł. Co ciekawe, kurs akcji Mirbudu, mimo korekty znajduje się blisko majowego szczytu wszech czasów, co może stanowić dla inwestorów pozytywny sygnał wiary w dalszy wzrost budowlanej spółki. Tylko w ciągu ostatniego roku jej akcje przyniosły ok. 25 proc. zysku, a stopa zwrotu za ostatnie trzy lata to aż niemal 350 proc.
Do aktywnych od dłuższego czasu insiderów można także zaliczyć prezesa Lokum Dewelopera Bartosza Kuźniara, który dokupił kolejne akcje, a na zakup których tylko w sierpniu przeznaczył blisko 170 tys. zł.
Zakupy kontynuowało także dwóch insiderów z PKP Cargo – wiceprezes ds. restrukturyzacji PKP Cargo Paweł Miłek i wiceprzewodniczący rady nadzorczej Marcin Wojewódka, który do końca 2024 r. pełnił obowiązki prezesa. Obaj są aktywni od dłuższego czasu, ale w połowie roku ich zakupy przybrały na sile. W sierpniu były kontynuowane, choć już na mniejszą skalę.
Nie brakowało też insiderów, którzy zdecydowali się na sprzedaż części posiadanych akcji. Szczególnie aktywni byli akcjonariusze banków.
W sierpniu po stronie sprzedających ujawnił się Cezary Kocik, prezes mBanku. Z komunikatu spółki wynika, że ostatnio spieniężył 1535 akcji (po kursie 866,2 zł), inkasując za nie ponad 1,3 mln zł. Nie był on jedyną osobą z kierownictwa banku, która zdecydowała się na taki krok. Nieco mniejszy pakiet akcji o wartości ponad 0,5 mln zł sprzedał dyrektor zarządzający Michał Popiołek. Warto przypomnieć, że insiderzy mBanku byli także bardzo aktywni w poprzednich miesiącach, realizując zyski z posiadanych papierów.
Pakiet akcji Santander Banku Polska o wartości 542 tys. zł spieniężył wiceprezes tego kredytodawcy Andrzej Burliga. Akcje banków były jednym z motorów hossy na GPW, przynosząc posiadaczom tylko w tym roku wysokie, kilkudziesięcioprocentowe stopy zwrotu. Po ogłoszeniu w drugiej połowie sierpnia przez rząd planów podwyżki podatku CIT dla banków nastroje wokół sektora pogorszyły się, a kursy weszły w korektę.
Bardzo ciekawe roszady nastąpiły w akcjonariacie Medicagorithmics. Główny akcjonariusz, amerykański fundusz BioFund, spieniężył pakiet 15 proc. akcji spółki za blisko 50 mln zł, które trafiły w ręce krajowych instytucji oraz znanego inwestora Mariusza Książka, posiadającego udziały w kilku innych giełdowych spółkach. Po transakcji BioFund nadal pozostaje największym akcjonariuszem, posiadając ok. 35 proc. udziału w akcjonariacie i zadeklarował, że zamierza pozostać strategicznym, długoterminowym inwestorem spółki.
