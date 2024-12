Prześwietlamy transakcje insiderów

29 listopada był ostatnim dniem na publikację raportów za III kwartał przez spółki notowane na rynku regulowanym. W związku z tym w wielu firmach zakończyły się okresy zamknięte (30 dni kalendarzowych przed publikacją sprawozdania finansowego). Ma to swoje odzwierciedlenie w rosnącej liczbie insiderskich transakcji. Tych, o których informacje trafiły na rynek od początku grudnia było już niemal 40 (nie licząc raportów o obejmowaniu akcji w ramach programów menedżerskich). W 85 proc. transakcje dotyczyły zakupów, a w pozostałych 15 proc. sprzedaży. To wskazuje na utrzymujące się pozytywne nastroje na warszawskiej giełdzie. Nie powinno to dziwić, bo – w przeciwieństwie do zagranicznych parkietów – wskaźniki dla spółek notowanych w Warszawie nadal są relatywnie atrakcyjne. Co więcej, gros firm zapowiada, że 2025 r. będzie dla nich bardzo dobry, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w rosnących wycenach.

Kto kupuje, kto sprzedaje

Transakcje insiderskie mogą być motywowane różnymi względami. Menedżerowie nieraz tłumaczyli się, że sprzedali pakiet akcji nie dlatego, że w spółkę nie wierzą, ale dlatego że potrzebowali pieniędzy na prywatne cele. Jeśli takie transakcje zdarzają się incydentalnie, nie powinny stanowić powodu do niepokoju. Natomiast sytuacja wygląda inaczej jeśli menedżer regularnie wyprzedaje akcje, lub robi to przed ważnym wydarzeniem dla spółki (np. premiera gry, realizacja inwestycji czy przejęcia).

Wśród insiderów, którzy w ostatnich kilkunastu dniach redukowali zaangażowanie, znajdziemy m.in. członków zarządu Neuki. Entremares Fundacja Rodzinna, powiązana z prezesem Piotrem Sucharskim 9 grudnia poza rynkiem zbyła pakiet 5000 walorów po 800 zł za sztukę. Z kolei wiceprezes Grzegorz Dzik sprzedał na rynku 613 papierów po średniej cenie wynoszącej 860 zł. Kurs rynkowy spółki aktualnie wynosi 889 zł. Porusza się w długoterminowym trendzie wzrostowym. Wśród insiderów sprzedających akcje znajdziemy też przedstawiciela Inter Carsu. Andrzej Oliszewski, przewodniczący rady nadzorczej, 5 grudnia zbył 20 000 akcji, po średniej cenie wynoszącej 500 zł. We wtorek notowania zyskiwały ponad 1 proc. i oscylowały w okolicach 516 zł. W ciągu ostatnich czterech lat poszły w górę ponaddwukrotnie.

Nie brakuje też spółek, których akcje w ostatnim czasie mocno potaniały. W takiej sytuacji często pojawiają się transakcje insiderów jako sygnał wiary w spółkę. Tak można interpretować listopadowe duże zakupy zrealizowane przez Przemysława Sztuczkowskiego, prezesa i głównego akcjonariusza Cognora. Warto odnotować, że od tego czasu na walorach tej spółki dominuje popyt.