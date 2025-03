Oto ruchy insiderów i dużych akcjonariuszy. Co robią z akcjami?

O ponad jedną piątą urosły od początku 2025 r. indeksy na warszawskiej giełdzie. Niemal 70 spółek zwiększyło swoją kapitalizację o ponad jedną trzecią, a prawie 40 firm o ponad połowę. Nic dziwnego, że część inwestorów zdecydowała się na sprzedaż akcji, korzystając z zanotowanych już wzrostów. W tej grupie są zarówno duzi akcjonariusze, jak i insiderzy, czyli osoby mające dostęp do informacji poufnych (m.in. członkowie zarządów i rad nadzorczych).

Kto sprzedaje na GPW...

Kilkanaście spółek notowanych na GPW przyniosło w ciągu ostatnich trzech miesięcy aż trzycyfrowe stopy zwrotu. Kurs Protektora w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrósł o 140 proc. do obecnych prawie 2 zł. 14 marca spółka podała informację o sprzedaży akcji przez znaczącego akcjonariusza, Mariusza Szymulę. Transakcje realizował 6, 7, 11, 12 i 13 marca.Przedtem miał łącznie 1 995 755 akcji, co stanowiło 10,49 proc. w kapitale zakładowym i głosach. Po zrealizowanych transakcjach zostało mu 382 321 sztuk, stanowiących nieco ponad 2-proc. udział. Z kolei 17 marca Protektor otrzymał zawiadomienie o zbyciu walorów przez Piotra Szostaka. Przedtem miał 1 935 182 akcji, stanowiących 10,17 proc. w kapitale i głosach. Po zrealizowanych transakcjach jego udział spadł do 2,26 proc.

Mocną falę wzrostową ma za sobą również studio PCF Group. Z okazji skorzystał Bartosz Biełuszko, który 17 marca sprzedał akcje, schodząc poniżej 5-proc. progu głosów.

Od jesieni 2022 r. motorem hossy na GPW są banki. Przykładem może być mBank, którego akcje tylko w tym roku podrożały z około 550 zł w styczniu do obecnych 830 zł. Na sprzedaż pakietu w ostatnim czasie zdecydował się wiceprezes Krzysztof Dąbrowski. Podczas sesji 17 marca zbył w sumie 1609 akcji, po średniej cenie wynoszącej 795,6 zł.