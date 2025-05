Niedźwiedzie wygrały czwartkową sesję

Indeksy czekają na nowy impuls

To, że udało się odrobić część strat trzeba uznać za przejaw determinacji kupujących. Obecnie można co prawda mówić o krótkoterminowej korekcie na GPW, ale wciąż jest ona stosunkowo niewielka. WIG20, licząc od początku roku, nadal jest ponad 28 proc. na plusie, a WIG w tym czasie zyskał prawie 30 proc. Na razie więc nie ma powodów do nerwowych ruchów i patrząc na to, co dzieje się na GPW, inwestorzy faktycznie trzymają wciąż nerwy na wodzy. Teraz czekamy na nowy impuls do działania.