Po czterech spadkowych sesjach z rzędu na warszawskim parkiecie z początkiem środowego handlu do głosu doszli kupujący korzystając z pozytywnych nastrojów na pozostałych europejskich rynkach akcji. Przewaga popytu w pierwszej fazie sesji przełożyła się na ponad 0,5 proc. zwyżki indeksu WIG20. Wpływ czynnika politycznego związany z ostatnimi wyborami w Polsce najwyraźniej osłabł, co pozwoliło krajowym indeksom po krótkiej przerwie podążyć śladem zagranicznych parkietów, które w ostatnich dniach kontynuowały hossę. Dziś kolor zielony przeważa zarówno na zachodnioeuropejskich rynkach , jak i giełdach w naszym regionie.

Banki kontynuują przecenę

Środowe odbicie indeksów w Warszawie zawdzięczamy przede wszystkim zwyżce walorów CD Projektu, które kontynuują wtorkowe odbicie, tym razem drożejąc o ponad 4 proc. Na celowniku kupujących znalazły się też akcje KGHM, czemu sprzyjają rosnące ceny miedzi na światowych giełdach metali. Do zwyżek przyłączyły się także papiery Allegro, Kruka, Budimeksu wracając do łask inwestorów po solidnej przecenie, która miała miejsce w trakcie poprzednich sesji. Jednocześnie nadal zawodzą banki, które nadal są pod presją sprzedających, choć tempo ich przeceny wyhamowało. Warto jednak odnotować, że dla większości przedstawicieli tego sektora jest to już piąta spadkowa sesją z rzędu.

Pozytywne nastroje zachęciły inwestorów do zakupów na szerokim rynku akcji, gdzie w środowy poranek w wyraźnej przewadze były drożejące walory. Najbardziej okazałą zwyżkę wynoszącą blisko 10 proc. mogą pochwalić się akcje Ultimate Games