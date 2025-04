Co czeka rynki w nadchodzących dniach?

W środę 2 kwietnia prezydent USA Donald Trump ma ogłosić tzw. cła wzajemne, uderzające w te kraje, które stosują wysokie stawki celne na amerykańskie towary. Nie wiadomo jak ostre będą te podwyżki, ani w które kraje uderzą. Z przecieków z Białego Domu wynika, że nawet współpracownicy Trumpa nie są pewni, co zrobi prezydent. Trump zapowiadał już, że 2 kwietnia będzie dla USA „dniem wyzwolenia” od niekorzystnych relacji handlowych.

W piątek zostaną natomiast opublikowane dane z amerykańskiego rynku pracy za marzec. Mogą one być ważną wskazówką, co do kondycji gospodarki USA i co do przyszłej polityki Fedu. Niedługo zacznie się również sezon wyników kwartalnych na Wall Street.

- Musimy zobaczyć, czy dla amerykańskich akcji sprawdzi się zasada „sprzedaj plotkę, kup fakt”. Gdy poznamy szczegóły wzajemnych ceł – kto będzie nimi dotknięty i jakie będą stawki celne – wtedy uwaga może przesunąć się na sezon wyników za pierwszy kwartał. Warto zauważyć, że analitycy branżowi wciąż oczekują dużego wzrostu indeksu S&P 500 w ciągu najbliższego roku. Łącznie, według FactSet, analitycy przewidują 21 proc. wzrost S&P 500. Największe zyski spodziewane są w sektorach technologicznym, dóbr konsumpcyjnych oraz usług komunikacyjnych, podczas gdy sektory finansowy i energetyczny mają odnotować najmniejsze wzrosty. Chociaż w tym roku amerykańskie akcje dotychczas spadały, oczekiwania co do docelowej ceny S&P 500 zostały obniżone zaledwie o 0,5 proc. Nadchodzący sezon wyników za pierwszy kwartał będzie kluczowy, aby ocenić, czy analitycy słusznie zachowują optymizm, a przyszłe prognozy będą dokładnie analizowane, w celu ustalenia wpływu ceł - twierdzi Kathleen Brooks, szefowa działu analiz XTB.