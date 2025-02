Giełda prze naprzód, WIG20 najwyżej od siedmiu lat. Koniec wojny?

WIG20 dotarł dziś do poziomu 2612 pkt, znajdując się najwyżej od siedmiu lat.

Po dwóch godzinach handlu indeks dużych spółek notowany jest na 2582 pkt przy 0,51 proc. umocnieniu. Najlepsze w gronie dużych firm jest Orange, które przebiło oczekiwania co do wyników. O ponad 3 proc. zyskuje również Budimex. Zwyżkuje także większość banków. Pod kreską są za to Kruk i CD Projekt.

Na szerokim rynku błyszczą spółki z ukraińskim rodowodem, m.in. Kernel. Pod kreską są za to przedsiębiorstwa z branży militarnej, m.in. Lubawa. WIG dotarł dziś do 93007 pkt, co jest oczywiście nowym historycznym rekordem.

- Donald Trump przyznał, że rozmawiał z Putinem na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Obaj prezydenci mieliby się wkrótce spotkać osobiście prawdopodobnie w Arabii Saudyjskiej, co bardzo pozytywnie nastraja rynki finansowe na koniec tego tygodnia. Obserwujemy nie tylko wyraźne umocnienie euro czy złotego, ale również wzrosty na europejskich parkietach – komentuje Michał Stajniak z XTB. - Ogólna niepewność jednak pozostaje, co obrazowane jest przez kontynuację wzrostów cen złota.