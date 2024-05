Hossa gra kolejny akord na GPW

W poprzednim miesiącu strona popytowa na polskim rynku nieco przycichła, ale początek maja sugeruje, że tylko na chwilę. Główne indeksy wracają do zwyżek, natomiast eksperci analizy technicznej kierują oczy głównie w stronę przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji.

Reklama

Przerwa w zwyżkach

Krajowy rynek akcji ma za sobą trzeci z rzędu wzrostowy miesiąc. Dla WIG kwiecień był jak dotąd drugim najlepszym miesiącem, zakończonym zwyżką o 2,2 proc. Był to szczególnie udany okres dla indeksu dużych spółek, który urósł o 1,65 proc. Średni wynik portfela technicznego w kwietniu był zbliżony i sięgnął 1,5 proc. Wypadkowa z ośmiu propozycji sprzed miesiąca niewiele jednak mówi o wynikach poszczególnych analityków, a te były bardzo różne: od kilkunastoprocentowych strat po kilkudziesięcioprocentowe zyski. Najmocniejszą z wybranych przed miesiącem firm była CCC, na które postawił Michał Krajczewski z BM BNP Paribas. Kurs obuwniczego przedsiębiorstwa poprawił się o blisko 30 proc., a rezultat analityka po czterech miesiącach tego roku powiększył się do 59 proc. W kwietniu powody do zadowolenia miał także Sobiesław Kozłowski z Noble Securities, który postawił na brokera XTB. Kurs tej spółki zwyżkował o 12 proc., a łączny wynik analityka od początku roku przekroczył 21 proc., co jest drugim – po tym Krajczewskiego – osiągnięciem. Trzeci wynik w tym roku (3,25 proc.) należy do Wojciecha Białka z Oanda TMS Brokers, ale ten analityk wziął jedynie raz udział w typowaniu.

Czytaj więcej Giełda Polskie akcje na celowniku kupujących. Indeksy na nowych szczytach hossy Tak udanej sesji w Warszawie jeszcze w tym roku nie było. Na wzbierającej fali optymizmu indeksy zostały wyniesione na nowe szczyty hossy.

Dla większości ekspertów analizy technicznej kwiecień był nieudanym miesiącem, a w dwóch przypadkach straty były dwucyfrowe. Zawiodły m.in. JSW oraz Asbis. Podobnie wygląda zestawienie wyników od początku roku – poza trzema wspomnianymi analitykami pozostali notują po czterech miesiącach straty. – Początek kwietnia przyniósł na warszawskiej giełdzie wyhamowanie wzrostów z wcześniejszych miesięcy. WIG20 przeszedł w konsolidację, a na mWIG40 można wręcz mówić o rozpoczęciu korekcyjnych spadków – podsumowuje Przemysław Smoliński z BM PKO BP.

Techniczne propozycje na maj

Mimo relatywnej siły indeksu dużych firm w ostatnich tygodniach analitycy się na nie nie rzucają. W maju pierwszą linię spółek reprezentować będą tylko PGE oraz CD Projekt. W poniedziałek błyszczał szczególnie producent gier, który wraz z Allegro zajmował czołowe miejsce zestawienia blue chips. W tym miesiącu na CD Projekt stawia Michał Pietrzyca, reprezentujący DM BOŚ, który wskazuje nawet na możliwość ataku kursu na strefę 132,95–139,03 zł.