GPW. Nowy system niby bliżej, a jednak dalej

Giełda nie zdradza danych klientów, którzy podłączyli się do testowej wersji WATS. Według naszych informacji są to jednak głównie dostawcy oprogramowania dla branży maklerskiej.

Sami maklerzy przywiązują do tego wydarzenia niewielką wagę. Ich zdaniem założenie, że giełdowy system faktycznie ruszy w listopadzie, wciąż jest nierealne. – Nadal mówimy o wersji testowej, a to wciąż coś innego niż podłączenie się do samego systemu WATS – mówi szef jednego z domów maklerskich.

Od dłuższego czasu branża wskazuje, że prawdziwym przełomowym krokiem będzie udostępnienie przez GPW pełnej dokumentacji systemu WATS. To na razie odwleka się w czasie.

Z ostatnich informacji przekazanych nam przez giełdę wynika, że termin dostarczenia dokumentacji odpowiadającej oczekiwaniom klientów został wyznaczony na koniec kwietnia, a wersja oprogramowania planowanego do uruchomienia w tzw. terminie „Go-Live” (faktycznego oddania systemu do użytkowania) ma być udostępniona do końca I półrocza.

Rynek kapitałowy potrzebuje nowego rozwiązania

W dyskusji na temat nowego systemu transakcyjnego na GPW pojawił się jednak nowy wątek personalny. Według naszych informacji w zarządzie GPW największym zwolennikiem zarówno systemu WATS, jak i uruchomienia go już w listopadzie jest Marek Dietl.