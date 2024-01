Bank Rosji wkracza na giełdę w Moskwie. Będzie wybierał sobie inwestorów

„Faktem jest, że mogą zaistnieć sytuacje, w których handel zmienia cenę poszczególnych instrumentów stanowiących zabezpieczenie. Wiąże się to z ryzykiem systemowym, które może przenieść się na uczestników rozliczających” – mętnie tłumaczył RBK przedstawiciel banku centralnego. Bank Rosji nie ma w tej chwili żadnych zastrzeżeń, co do zarządzania ryzykiem kontrahentów centralnych. Ale to się szybko może zmienić.

Listę instrumentów, które można wykorzystać jako zabezpieczenie, sporządzają organizacje rozliczeniowe współpracujące z uczestnikami rynku, na przykład Krajowe Centrum Rozliczeniowe (NCC, część grupy Moskwa Exchange) lub SPB Clearing (część grupy SPB Exchange). Jak wynika z dokumentów znajdujących się na stronie internetowej organizacji, zabezpieczeniem mogą być akcje, obligacje giełdowe i środki pieniężne w walucie obcej.

Prawdziwy cel kontroli inwestorów

„Analizujemy transakcje pozagiełdowe i pozycje uczestników rynku finansowego, sytuację finansową poszczególnych uczestników oraz oceniamy wartość zabezpieczeń przyjętych przez kontrahenta centralnego. Tym samym Bank Rosji powinien mieć możliwość wpływania na procesy zarządzania ryzykiem kontrahenta centralnego, a także ograniczania działalności uczestników obrotu w przypadku zagrożenia stabilności finansowej” – podsumował przedstawiciel regulatora.

Prawdziwy cel tych zmian podał Anatolij Aksakow szef Komisji Dumy Państwowej ds. Rynku Finansowego, będący autorem poprawek. Według niego bank centralny potrzebował dodatkowych uprawnień, aby chronić rynek przed „nieprzyjaznymi działaniami z zewnątrz i wpływem organizacji, których działania są skierowane „właściwie przeciwko interesom rozwoju rynku” (czytaj: interesom Kremla -red.).

„Ważne jest dla nas, aby w ekstremalnych warunkach (wojna, sankcje -red.) regulator miał uprawnienia do utrzymania stabilności rynku finansowego i zapobiegania wpływom zewnętrznym na tę sytuację” – wskazał Aksakow.

Czy oznacza to koniec wolnego handlu na rosyjskim parkiecie przekonamy się niebawem.