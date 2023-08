Polowanie na okazje

Z kolei Sobiesław Kozłowski, szef działu analiz Noble Securities, zwraca uwagę na aspekt podatkowy: część inwestorów indywidualnych preferuje sprzedaż akcji przed odcięciem dywidendy (szczególnie wysokiej) i kupno po odcięciu, ponieważ wolą nie płacić podatku od dywidend i zakładają powrót notowań do poziomu sprzed odcięcia lub mają pozytywne oczekiwania co do wyników spółki w kolejnych kwartałach.

– W ostatnim okresie obserwuję tendencję, że szczególnie notowania małych czy średnich spółek relatywnie dynamicznie dążą do odrabiania dywidendy, choć jest też grono spółek, które widzą większą niż zazwyczaj niepewność perspektyw wynikowych, co powoduje, że odcięcie dywidendy uwiarygadnia lokalne maksimum notowań – podsumowuje Kozłowski.

Dywidendowy krajobraz

Indeks spółek dywidendowych, czyli WIG-div, w ostatnich latach radzi sobie lepiej niż szeroki rynek. Aktualnie WIG-div jest o niemal jedną trzecią wyżej niż 12 miesięcy temu. W tym okresie WIG również zyskał, ale mniej – 27 proc. Do pobicia historycznego maksimum z jesieni 2021 r. indeksowi szerokiego rynku brakuje 9 proc. W przypadku WIG-div sytuacja wygląda inaczej: maksimum zanotował kilka dni temu.

Indeks dywidendowy jest obliczany od 31 grudnia 2010 r. Obejmuje spółki, które w trakcie ostatnich pięciu lat obrotowych regularnie dokonywały wypłaty dywidendy. Obecnie w portfelu indeksu jest 31 firm. Największy, ponad 13-proc., udział ma Budimex. Za nim plasują się: Kęty, PKN Orlen, Asseco Poland, Develia, LiveChat, XTB oraz Dom Development. Pozostałe firmy mają mniej niż 4-proc. udział w indeksie.

Z danych publikowanych przez GPW wynika, że średnia stopa dywidendy, jaką oferują akcjonariuszom spółki notowane na warszawskiej giełdzie w ostatnich latach, utrzymuje się w przedziale 2–4 proc. Rośnie w okresie dekoniunktury (niższe wyceny akcji przekładają się na wzrost stopy dywidendy). I tak np. w 2009 r., podczas dna bessy, stopa sięgnęła 4 proc., a dwa lata wcześniej, u szczytu hossy, wynosiła tylko 2 proc. Dlatego spółki dywidendowe mogą być postrzegane jako ważny element stabilizacji stopy zwrotu z portfela. Nic więc dziwnego, że zyskują na znaczeniu w okresie zawirowań na rynkach.