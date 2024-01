W komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości podano, iż zespół śledczy będzie badał czy Fundusz Sprawiedliwości był zarządzany prawidłowo i czy środki w jego ramach były wydawane zgodnie z prawem i z założeniami.

Przede wszystkim przeanalizuje zawiadomienia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, które w ostatnich latach zostały skierowane do poszczególnych prokuratur w kraju. Jak czytamy, chodzi o wszelkie zawiadomienia – zarówno od osób fizycznych, jak i od instytucji państwowych. Zespół śledczy sprawdzi m.in. postępowanie przygotowawcze dotyczące fundacji Ex Bono. Obejmuje ono zawiadomienie Najwyższej Izby Kontroli i zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej w Opolu.

Jak podkreślono, ważnym elementem działań zespołu będzie kwestia zakupu systemu Pegasus z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości.

W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało o wstrzymaniu wypłat z Funduszu Sprawiedliwości. Każda płatność wymaga teraz analizy i indywidualnej zgody. Dotyczy to także dotacji przyznanych przez poprzednie szefostwo Ministerstwa Sprawiedliwości jako dysponenta Funduszu.

We wrześniu 2021 r. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport, z którego wynikało, że pieniądze były wydatkowane niewłaściwie, a Fundusz stracił charakter celowego. Pojawiły się także informacje, że ze środków Funduszu sfinansowany został zakup Pegasusa — zaawansowanego oprogramowania szpiegującego.