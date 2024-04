Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG

Szacuje się, że rynek nieruchomości odpowiada za około 40 proc. emisji CO2. „Zielone mieszkania” to bez wątpienia przyszłość, jednak czy kupujący ze względu na troskę o klimat są skłonni zapłacić więcej za ekologiczne rozwiązania?

- Dla przeciętnego Polaka argumenty, związane z tym, że budynek jest neutralny klimatycznie czyli tańszy w utrzymaniu oraz, że jest lepszą lokatą kapitału, nie są kluczowe podczas zakupu. Dla niego ważne jest to, na co go dzisiaj stać - tłumaczyła Anna Wojciechowska, Head of ESG w Robyg. Przyznała, że technologie oraz materiały i możliwości, by budować nieruchomości przyjazne środowisku już mamy, ale koszt takiego obiektu zeroemisyjnego jest znacznie wyższy niż tego zbudowanego metodą tradycyjną.

Kolejni uczestnicy debaty podawali konkretne przykłady inwestycji i technologii z obszaru zielonego budownictwa. Artur Łeszczyński, dyrektor ds. rozwoju biznesu Skanska Residential Development Poland, opowiadał o osiedlu zbudowanym w Trondheim, którego budynki nie są podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej, bo same produkują energię ze źródeł odnawialnych na potrzeby ogrzewania i ciepłej wody - dachy tych budynków są pokryte panelami fotowoltaicznymi i panelami fototermicznymi.

- Oczywiście ten budynek konsumuje energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, natomiast w skali roku więcej do niej wpompuje niż z niej pobierze. I to nie są żadne kosmiczne technologie - przekonywał Łeszczyński. Wyliczał też, że cena wspomnianych nieruchomości jest jedynie 10 proc. wyższa od zwykłych inwestycji realizowanych w sąsiedztwie.

Piotr Witkowski, członek zarządu Pekabex Development przekonywał, że emisyjność nieruchomości można zmniejszać nie tylko na etapie jej użytkowania, ale znacznie wcześniej, bo już na etapie budowy. - Sam ślad węglowy, który niesie ze sobą prefabrykacja jest niższy niż monolit - mówił Witkowski. Plusów prefabrykacji jego zdaniem jest więcej. - To są kwestie także bezpieczeństwa, odpadowości, no i przede wszystkim krótszego czasu budowy. Mamy przykład inwestycji, którą realizowaliśmy w Toruniu, gdzie ponad 15 tysięcy punktów byliśmy w stanie wybudować w 15-18 miesięcy. Można sobie jechać do pracy i oglądać, jak one rosną. Taka budowa nie jest uciążliwa, bo emituje mniej hałasu, panuje na niej większy porządek. To są dodatkowe aspekty i zalety warte podkreślenia z punktu widzenia ESG - wyliczał Witkowski.

Prowadzący debatę, Dominik Januszewski, Head of Strategic Consulting and ESG w firmie doradczej JLL, wyliczał, że koszt niskoemisyjnej nieruchomości jest wyższy o około 500-600 złotych na metr kwadratowy. Gdzie szukać tych dodatkowych środków? Uczestnicy debaty zgodnie podkreślali znaczenie edukacji klientów. - Jeżeli wytłumaczymy to klientowi i pokażemy mu ile zyska w dłuższej perspektywie, to myślę, że łatwiej będzie mu podjąć decyzję, co do zakupu takiej nieruchomości - tłumaczył Damian Gawrysiak, menedżer ds. Wsparcia Sprzedaży Produktów ESG w PKO Banku Polskim.

Zofia Piwowarek, ESG Chapter Leader z Santander Banku wyjaśniła, że już teraz klient może skorzystać z tzw. „eko kredytu”, czyli zielonej hipoteki, tańszej o jeden czy pół punktu procentowego, pod warunkiem, że pokaże certyfikat efektywności energetycznej mieszkania. Podkreśliła także, że bez środków rządowych będzie trudno cały rynek nieruchomości poddać transformacji, bo po prostu dominują na nim wysokoemisyjne budynki. Zaprzeczyła też zarzutom, że ESG nie jest obecnie priorytetem dla banków. - Przypominam, że od tego roku, jako sektor, jesteśmy zobowiązani do pokazania, w jakim procencie nasz portfel, nasze hipoteki są zielone. Dyrektywa EPBD (ang. Energy Performance of Buildings Directive) oprócz wprowadzenia klas energetycznych budynków nakłada też duże obowiązki na sektor finansowy, który musi przygotować odpowiednie produkty. Chodzi przede wszystkim o wspieranie klientów, motywowanie - zwłaszcza tych, którzy korzystają z “brudnej” energii, z tzw. kopciuchów. Chcemy ich edukować oraz dać takie narzędzia, aby przeskoczyli o jedną klasę energetyczną do przodu - mówiła Zofia Piwowarek.

Piotr Dmuchowski, wiceprezes zarządu TFI PZU, wskazywał z kolei na trudności z oceną nieruchomości pod kątem zrównoważenia środowiskowego. W sektorze nieruchomości komercyjnych emisyjność jest liczona dość skrupulatnie. - Ale portfele hipoteczne są co do zasady najgorsze ze względu na długie ekspozycje, dodatkowo większość to hipoteki detaliczne. Instytucje finansowe będą się im teraz dużo uważniej przyglądały, co oznacza, że presja wzrośnie - mówił Dmuchowski.

Jednym z ważnych wątków dyskusji była też konstrukcja ankiet taksonomicznych, jakie deweloper dostaje do wypełnienia od banku. Dominik Januszewski, podał przykład ankiety tak skomplikowanej, że jej wypełnienie wymagałoby od dewelopera posiadania gotowej strategii ESG i raportowania według standardów, które jeszcze nie są prawnym wymogiem.

- Wydaje nam się, po rozmowach z klientami, naszymi doradcami, że to nie jest lot w kosmos. Natomiast to jest bardzo trudne. Sama taksonomia, przełożenie jej na ludzki język, żeby klient mógł to u siebie uzupełnić, to naprawdę wymagało wielu miesięcy ciężkiej pracy - tłumaczył Gawrysiak z PKO BP.

Rafał Karczmarczyk, Dyrektor Departamentu Rozwoju Klienta Korporacyjnego w PKO Banku Polskim, zapowiedział, że jego bank już wystąpił do Polskiego Związku Firm Deweloperskich z propozycją standaryzacji. - Wiem, że PZFD prowadzi rozmowy z regulatorem właśnie w tym zakresie - zapowiedział.

Dlaczego nie budujemy więcej zielonych budynków? Karczmarczyk przekonywał, że zapotrzebowanie na kredyty finansujące zielone inwestycje mogłoby być większe. - Z perspektywy największego polskiego banku powiem tylko tyle, że na pewno sektor finansujący inwestycje nie jest elementem blokującym. Sektor bankowy jest nadpłynny. Kluczowa jest z jednej strony edukacja klientów, z drugiej strony - wprowadzanie tego typu projektów przez deweloperów na rynek - przekonywał.

Artur Łeszczyński wskazał też uchybienia na własnym, deweloperskim podwórku. Przyznał, że strategia jego firmy w zakresie podnoszenia efektywności energetycznej budynków wielorodzinnych nie zawsze spotyka się w branży z pozytywnym odbiorem. - Opowiadamy o tym, zachęcamy branżę deweloperską, po czym dostaję kilkanaście agresywnych pytań: „Po co to robicie? Kto wam każe? Ile to kosztuje? To jest absurdalne na polskim rynku, bo nie trzeba tego robić, a wy to robicie”. Od dwóch lat ostrzegamy: albo dostosujecie się do nowych wymogów, albo znikniecie z rynku. Ale nikt tego nie internalizuje - mówił Łeszczyński.

Do jego słów odniosła się Anna Wojciechowska z Robyga. - Rynek deweloperski jest coraz trudniejszy. Mamy problem z dostępnością gruntów i rosnącymi kosztami budowy, buduje się coraz mniej również ze względu na wydłużone procesy wydawania pozwoleń na budowę, których z roku na rok jest mniej. W związku z czym, trudno się dziwić branży, która racjonalizuje swoje działania: to co nie jest obowiązkowe, czyli obniżone zapotrzebowanie na energię i obniżony ślad węglowy, wdrażane jest na końcu lub wcale – podsumowała Wojciechowska.

Uczestnicy debaty podawali konkretne przykłady inwestycji i technologii z obszaru zielonego budownictwa. materiały prasowe

Materiał partnera: Polskie Stowarzyszenie ESG