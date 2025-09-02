W czasie debaty jej uczestnicy poszukają odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jak zmieniają się oczekiwania i wybory konsumentów?W jaki sposób handel detaliczny może na nie odpowiadać?
  • Jak w obliczu oferty cenowej globalnych platform pogodzić utrzymanie standardów oferty i obsługi z optymalizacją kosztów?
  • Co może stanowić o przewadze konkurencyjnej handlu detalicznego?
  • Jak wzmacniać mocne strony handlu detalicznego? Czy mogą w tym pomóc nowe technologie?

W dyskusji wezmą udział:

  • Michał Obiegała, Prezes Zarządu BP Europa SE Oddział w Polsce
  • dr Albert Tomaszewski, AI Lab oraz Instytut Zarządzania, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Maciej Ptaszyński, Prezes Polskiej Izby Handlu
  • Nils Swolkien, CEO Castorama Polska.

Spotkanie poprowadzi redaktor dziennika „Rzeczpospolita” Jeremi Jędrzejkowski.