Znikają efekty kwietniowego rajdu na rynku długu

W jego ocenie wynik wyborów prezydenckich jest bez znaczenia dla rynku długu. – Jestem spokojny o obniżki stóp procentowych. Do końca IV kwartału, a najpóźniej do I kwartału 2026 r., stopy obniżą się do około 4 proc. – przewiduje Cisowski. Gdzie zatem zakończy się cykl obniżek? – Prawdopodobnie w okolicach 3,5 proc. bądź niżej. W kolejnych latach poziom neutralny dla stóp procentowych to okolice 3 proc. – prognozuje Cisowski. Jak podkreśla, spadające stopy procentowe będą miały ogromny wpływ na wyniki funduszy obligacji. Cisowski spodziewa się także całkiem rychłej obniżki stóp w USA. – Jestem w zdecydowanej mniejszości analityków zakładających, że Fed obniży stopy już w lipcu – przyznaje ekspert DI Xeliona.

W tym tygodniu kalendarz makroekonomiczny pozostaje pusty niemal do środy, kiedy zostanie opublikowana amerykańska inflacja CPI za maj. Cisowski zwraca uwagę, że na jedno z kluczowych wydarzeń tygodnia zaczyna wyrastać w mediach również duża (22 mld USD) aukcja amerykańskich trzydziestoletnich obligacji skarbowych.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że w kwietniu zadłużenie w krajowych skarbowych papierach wartościowych wzrosło o 9,3 mld zł i wyniosło 1294,3 mld zł. Złożył się na to przyrost zadłużenia wobec banków (w tym NBP) i krajowych inwestorów pozabankowych o odpowiednio 1,3 mld zł (do 672,8 mld zł) i 10,0 mld zł (do 462,9 mld zł) i spadek zadłużenia wobec nierezydentów o 1,9 mld zł (do 158,6 mld zł).

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że kwiecień był drugim z rzędu miesiącem, w którym inwestorzy zagraniczni redukowali zaangażowanie w krajowych skarbowych papierach wartościowych. Portfel w rękach tej grupy inwestorów skurczył się do 158,6 mld zł wobec 162 mld zł na koniec lutego.

Na potęgę obligacje skarbowe kupują gospodarstwa domowe. W samym kwietniu zakupy netto sięgnęły 4,8 mld zł, co od początku roku daje już blisko 14,6 mld zł.

Z końcem kwietnia udział banków (w tym NBP) w zadłużeniu w krajowych SPW obniżył się do 52 proc. z 52,3 proc. w marcu (51 proc. na koniec grudnia 2024 r.), a udział inwestorów pozabankowych zwiększył się do 35,8 proc. z 35,2 w poprzednim miesiącu (36,4 proc. na koniec grudnia 2024 r.).