Oferta obligacji skarbowych. Ministerstwo Finansów podało warunki emisji za grudzień

Oprocentowanie obligacji detalicznych w grudniu zostanie utrzymane na poziomie oprocentowania z listopada. Od 26 listopada w drodze zamiany można nabywać nową emisję obligacji skarbowych.

Jakie oprocentowanie za obligacje Skarbu Państwa w grudniu?

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów grudniowe oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 5,75 proc., a 2-letnich 5,90 proc. w pierwszym, miesięcznym okresie odsetkowym. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wyniesie 3,00 proc. w skali roku, a 3-letnich 5,95 proc.

W przypadku pozostałych obligacji, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wyniesie odpowiednio – 6,30 proc. dla obligacji 4-letnich oraz 6,55 proc. dla obligacji 10-letnich. Obligacje rodzinne 6- i 12-letnie, przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus”, wyniosą odpowiednio 6,50 proc. i 6,80 proc. w pierwszym roku. Dobrą informacją dla oszczędzających jest również potwierdzenie, że grudniowe marże dla obligacji pozostaną na poziomie z listopada.

Ostatni miesiąc na wykorzystanie limitów

Jak podkreślono w komunikacie, w grudniu osoby zainteresowane dodatkowym oszczędzaniem na emeryturę mogą kupić w ramach Konta IKE-Obligacje instrumenty detaliczne do wysokości tegorocznego limitu, który wynosi 23 472 zł (234 sztuki obligacji). Jeżeli zostały spełnione warunki ustawowe, zysk wypracowany w ramach Konta IKE-Obligacje nie zostanie obciążony podatkiem Belki.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jurand Drop przypomniał także w komunikacie o opcji wykorzystania w grudniu tegorocznego limitu Konta IKZE-Obligacje, który wynosi 9 388,80 (co daje 93 sztuki obligacji). Limit dla osób prowadzących pozarolniczą działalność wynosi w tym wypadku 14 083,20 zł (co odpowiada 140 sztukom obligacji). “W ramach budowania kapitału na przyszłą emeryturę można mieć jednocześnie oba konta: IKE-Obligacje oraz IKZE-Obligacje, albo tylko jedno z nich. Wpłacane środki można przeznaczać na jeden lub kilka rodzajów obligacji dostępnych w ramach tych kont. To korzystny sposób na pomnażanie swoich oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze” - wyjaśnia ekspert.