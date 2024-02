NBP podkreślił też, że nie rozważał i nie planuje rozważać skupu obligacji na cele inwestycyjno-zbrojeniowe. Z drugiej strony, przyznał, że „Założenia polityki pieniężnej na 2024 r. ”pozwalają NBP na „przeprowadzanie skupu dłużnych papierów wartościowych na rynku wtórnym wyłącznie w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku”.

To już kolejne sprostowanie NBP odnoszące się do wypowiedzi prof. Dąbrowskiego. W styczniu członek RPP powiedział, że w kolejnych miesiącach Rada może będzie musiała rozważyć zacieśnienie polityki pieniężnej. Jak podkreślił, RPP ma do dyspozycji dwa narzędzia: podwyżki stóp procentowych i sprzedaż obligacji skumulowanych właśnie w trakcie pandemicznych SOOR. Głos w tej sprawie zabrał rzecznik prasowy NBP. Napisał na X. (dawniej Twitter), że „nie ma na dziś w Narodowym Banku Polskim żadnej dyskusji dotyczącej przyspieszonej sprzedaży obligacji Skarbu Państwa. Opinie członków Rady Polityki Pieniężnej są opiniami członków Rady, nie zaś Zarządu Banku, który ma decydujący głos w tej sprawie”.

Do tamtej wypowiedzi prof. Dąbrowskiego odniósł się też Artur Soboń, członek zarządu NBP. Jak powiedział, „spekulacje na temat wystawienia obecnie na sprzedaż obligacji skupionych przez NBP w czasie pandemii są nieodpowiedzialne”.