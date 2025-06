Materiał powstał we współpracy z Mbankiem

Geopolityka, konkurencyjność, bankowość, finanse i transformacja energetyczna, sztuczna inteligencja i nowe technologie – te tematy zdominują tegoroczne – rekordowe pod względem liczby uczestników – spotkanie branży finansowej w Sopocie, gdzie początek czerwca już od 15 lat należy do Europejskiego Kongresu Finansowego.

Rok 2025 i perspektywa kolejnych lat stawiają przed sektorem finansowym i bankowym zestaw złożonych, a zarazem pilnych wyzwań. Instytucje, które z natury powinny zachowywać konserwatywne podejście w swojej działalności, coraz częściej muszą równoważyć potrzeby technologicznej modernizacji z wymogami regulacyjnymi, rosnącym ryzykiem oraz dynamicznie zmieniającym się otoczeniem rynkowym.

Już pierwszy dzień sopockiego kongresu przyniesie próbę odpowiedzi na pytania o uwarunkowania geopolityczne dotyczące dalszego rozwoju, o to, jak zmieniła się architektura polityczna po agresji Rosji na Ukrainę, jaki wpływ na Europę będzie mieć rywalizacja USA–Chiny, jakie będzie tempo dalszej integracji Unii Europejskiej, aż po te, czy UE obroni liberalną demokrację przed zagrożeniami ruchów populistycznych i autorytarnych.

Sprawy lokalne, na które wpływ mają oczywiście wydarzenia globalne, będą zapewne przedmiotem wystąpień ministra finansów Andrzeja Domańskiego, ministra aktywów państwowych Jakuba Jaworowskiego i przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Jacka Jastrzębskiego.

W obecnej sytuacji geopolitycznej w Sopocie nie zabraknie kwestii związanych z obronnością i finansami, inwestycjami dual-use czy transformacją energetyczną Polski oraz rolą sektora bankowego w tym procesie.

Intelektualną ucztą okaże się zapewne wieczorne spotkanie z udziałem dwóch byłych członków Rady Polityki Pieniężnej. W tych turbulentnych czasach, gdy hydra inflacji osłabła, a banki centralne na świecie przeszły do fazy łagodzenia polityki pieniężnej, związany z Trójmiastem emerytowany prof. UG Dariusz Filar poprowadzi spotkanie z prof. Andrzejem Sławinskim (SGH), a pretekstem jest jego książka „Bankowość centralna. Ewolucja i przyszłość”.

Technologiczna przyszłość i zrównoważone finanse

Drugi dzień EKF rozpocznie dyskusja „Future of ecosystems – rola banków w nowych, cyfrowych ekosystemach”. Rozmowa z udziałem Krzysztofa Bratosa, wiceprezesa mBanku ds. bankowości detalicznej, będzie dotyczyć innowacyjnych i spersonalizowanych usług w obliczu rosnących oczekiwań klientów przy zachowaniu efektywności kosztowej i skalowalności. Eksperci zastanowią się, jakie problemy klientów można rozwiązywać i jak strategiczne partnerstwa, takie jak np. współpraca mBanku z platformą zakupową Morele, mogą poprawić jakość bankowej oferty.

To, jak nowoczesny na tle innych krajów jest wciąż polski system bankowy, podkreślał niedawno nawet minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. – Polski system bankowy jest nowocześniejszy niż w Stanach Zjednoczonych – stwierdził w jednym z ostatnich wywiadów, dodając, że jego żona honorarium autorskie z USA otrzymuje w postaci przesłanego czeku. – W polskim banku pytano, co to jest – zażartował Sikorski.

Europejski Kongres Finansowy wyróżnia wyraźne łączenie finansów i transformacji, czego dowodem po raz kolejny będzie premiera raportu „Zielone finanse w Polsce 2025”, którą poprowadzi Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH i przewodnicząca rady nadzorczej mBanku, a udział w niej weźmie wiceprezes mBanku – Adam Pers, odpowiedzialny za bankowość korporacyjną i inwestycyjną.

Szósta edycja raportu pokaże krajobraz zrównoważonych finansów w Polsce w 2025 roku, na który wpływ mają zmiany regulacyjne, oczekiwania rynkowe i potrzeba mobilizacji kapitału na rzecz transformacji gospodarczej. Organizatorzy EKF podkreślają, że „raport od dwóch lat pełni rolę oficjalnego głosu Polskiej Platformy Zrównoważonych Finansów – forum działającego przy Ministerstwie Finansów, łączącego przedstawicieli rynku, regulatorów i środowisko akademickie wokół wspólnego celu, jakim jest finansowanie wspierające zrównoważony rozwój”.

Jeśli mowa o transformacji to warto też zwrócić uwagę na panel dotyczących kwestii sztucznej inteligencji „Jak GenAI zmienia każdy punkt styku z klientem”, który rozpocznie się w drugiej połowie drugiego dnia kongresu. Przedstawiciele sektora finansowego, w tym Krzysztofa Dąbrowskiego, wiceprezesa ds. operacji i informatyki w mBanku, dyskutować będą o tym, jak sztuczna inteligencja – w szczególności GenAI – zmienia sposób budowania i prowadzenia relacji z klientami.

Odbywający się i w kurorcie, i na niecały miesiąc przed wakacjami, EKF to idealne miejsce na dyskusję o wykorzystaniu usług bankowych w trakcie podróży. Będzie temu poświęcony panel „Rola personalizacji usług bankowych w budowaniu nowoczesnych doświadczeń podróżniczych”, w którym eksperci podzielą się opiniami o wykorzystaniu cyfrowych narzędzi – od planowania trasy, po zarządzanie budżetem w aplikacji bankowej i płatności za wakacyjne przyjemności. To w tym panelu głos bankowców (m.in. Krzysztof Bratos, wiceprezes mBanku) spotka się z opiniami branży turystycznej, a także Andrzeja Bargiela, skialpinisty – pierwszego człowieka, który zjechał z K2 na nartach.

Jak na przyszłość patrzą prezesi banków?

Europejskiego Kongresu Finansowego nie można sobie wyobrazić także bez spotkania tych, którzy niejako ponoszą największą odpowiedzialność i zarządzają ryzykiem w polskim sektorze bankowym. Pretekstem do dyskusji podczas „Okrągłego Stołu CRO” prowadzonej przez Marka Lusztyna, wiceprezesa mBanku ds. zarządzania ryzykiem, będą wyzwania stojące przed sektorem bankowym. W trakcie dyskusji poruszone zostaną kwestie związane z ryzykiem geopolitycznym i makroekonomicznym, ryzyka operacyjne oraz presja regulacyjna i zrównoważony rozwój. O wyzwaniach, przed jakimi stoi sektor, tym razem tych inwestycyjnych, będzie można posłuchać także na odbywającej się równolegle debacie – „Nowe szanse dla Polski”. Długoterminowe inwestycje pod presją nowych ryzyk (także z silną reprezentacją mBanku – udział w niej weźmie Pascal Ruhland, wiceprezes mBanku ds. finansów).

Zarówno konsumenci, bankowcy, jak i ich klienci zastanawiają się dziś, na ile trwałe będzie obserwowane ożywienie gospodarcze i na ile można budować optymistyczne scenariusze, opierając się na bieżących danych makroekonomicznych dostarczanych co miesiąc przez GUS. W odpowiedziach na te pytania pomocny może być makroekonomiczny okrągły stół, podczas którego zaprezentowana zostanie mapa wyzwań na lata 2025–2028.

Mocnym uderzeniem, na które zwracają uwagę niemal wszyscy uczestnicy EKF, co przekłada się na frekwencję, a jednocześnie zwieńczeniem kongresu, będzie debata prezesów banków poświęcona mapie wyzwań stojących przed sektorem bankowym. Prezentowane EY Banking Menu odzwierciedla najistotniejsze kwestie w zebranych obszarach, takich jak rynek i inwestorzy, regulacje i rola banków oraz technologia i klient, a także streszcza najtrudniejsze zadania stojące przed sektorem. W tej części EKF głos zabierze prezes mBanku Cezary Kocik, który wraz z innymi reprezentantami sektora będzie dyskutował o „sposobach adaptacji do niestabilnego otoczenia geopolitycznego, rosnącego interwencjonizmu państwowego oraz transformacji technologicznej, w tym rozwoju sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa”.

Nadchodzące lata będą dla sektora finansowego czasem intensywnej adaptacji. Tylko te instytucje, które zdołają zbudować trwałą odporność operacyjną, zainwestują w technologię oraz nakierują się na zrównoważony rozwój, utrzymają konkurencyjność na rynku.

