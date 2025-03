Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole BP: W Unii idziemy w kierunku luzowania reguł fiskalnych

Jakie widzicie główne czynniki ryzyka?

Musimy być ostrożni m.in. ze względu na efekt tego, co wydarzy się w kwestii ceł w najbliższych tygodniach i miesiącach. Donald Trump zapowiedział już działania w odniesieniu do Europy, acz nie wiadomo jakie. Wygląda na to, że Europę, jako chyba najbardziej skomplikowany przypadek, zostawił sobie na koniec. Podjęte dotychczas decyzje w sprawie Chin, Kanady i Meksyku oczywiście nieco uderzą w światowy handel, ale na razie nie na tyle, byśmy mieli przymierzać się się do istotnej rewizji prognoz.

Druga sprawa to oczywiście Ukraina. Jesteśmy w trybie negocjacji, bliżej pokoju, jednak sytuacja jest dynamiczna i ma wpływ na nastroje gospodarcze. Rozwój wydarzeń w kierunku trwałego rozwiązania dla Ukrainy byłby dodatkowym argumentem dla poprawy wskaźników zaufania konsumentów i klimatu inwestycyjnego.

Reasumując: głównym czynnikiem niepewności jest więc polityka gospodarcza i zagraniczna administracji Trumpa. Ważne będą też oczywiście dane z polskiej gospodarki za luty, szczególnie o sprzedaży detalicznej. Dajemy sobie jeszcze trochę czasu, aby zrewidować nasze prognozy.

W kwestii ewentualnego konfliktu celnego na linii USA–UE możemy na razie tylko gdybać, ale jakie rozpatrujecie scenariusze? Szacunki, np. EBOR, wskazują, że sam bezpośredni wpływ ceł na polską gospodarkę byłby niewielki. Natomiast dla całej UE Stany Zjednoczone to największy partner eksportowy, i uderzenie np. w Niemcy miałoby efekt także dla innych gospodarek regionu.

Przeprowadziliśmy symulację pośredniego wpływu spadku całego eksportu UE do USA o 10 proc. na produkcję poszczególnych branż w Polsce. Byłby on niemal do pominięcia, szacujemy, że obniżenie produkcji w polskim przetwórstwie wyniosłoby niespełna 0,1 proc. USA są odbiorcą tylko 3 proc. polskiego eksportu, nasz eksport do Stanów stanowi tylko 1,5 proc. PKB, więc bezpośredni wpływ wprowadzenia ceł na polski eksport i PKB byłby nieznaczny.

Czytaj więcej Gospodarka Boomu nie będzie. Słabną perspektywy polskiej gospodarki Ze względu na ryzyko powrotu stagnacji w strefie euro zespół uznanych ekonomistów Credit Agricole Bank Polska mocno tnie swoje prognozy wzrostu PKB. Słabszy wzrost może być problemem dla ministra finansów.

Żeby cła wprowadzone przez Trumpa na towary z UE miały istotny wpływ na wzrost gospodarczy w Polsce, musiałyby być bardzo wysokie. Wpływ ten będzie zależał zatem od skali ceł, a także tego, czy byłyby one branżowe czy en bloc, oraz reakcji kursu euro względem dolara oraz kursu złotego względem euro i dolara.