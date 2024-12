Wspólny budżet UE na obronność?

- Przy każdej okazji podkreślamy, że jest potrzeba większej solidarności w obszarze finansowania obrony - przyznał też Andrzej Domański. - Bezpieczeństwo to wspólna sprawa, dlatego wymaga również wspólnej odpowiedzi ze strony Unii Europejskiej - przekonywał. - Nie podał przy tym konkretów, np. jaka jest polska propozycja co do wspólnego unijnego budżetu na obronność, ani jakie mogą być źródła jego finansowania. Wiadomo za to, że ta kwestia będzie tematem wiodącym kwietniowego posiedzenia ECOFIN-u w Warszawie.

Drugim priorytetem podczas polskiej prezydencji ma być przywrócenie konkurencyjności europejskiej gospodarki. To ogromne wyzwanie i wiadomo, że w ciągu pół roku nie uda się przemodelować unijnego systemu, ale jak zaznaczył minister Domański, dyskusję trzeba zacząć jak najszybciej.

Jak przywrócić konkurencyjność europejskiej gospodarce

W tym obszarze kluczowe będą: uproszczenie i deregulacja, obniżenie cen energii, poprawa dostępu firm do kapitału oraz reforma kodeksu celnego UE.

Minister Domański zaznaczył, że obecnie europejskie firmy mierzą się z przeciążeniem regulacyjnym, stąd potrzeba uproszczeń. Dodał, że z taką opinią zgadzają się nowi komisarze UE ds. gospodarki, a w ciągu pierwszych 100 dni polskiej prezydencji pojawić się ma pierwsza propozycja deregulacji (ze strony KE).