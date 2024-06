Prezes PKO Leasing: chcemy finansować transformację gospodarki

Myślę, że dużo będzie zależało od ogólnej koniunktury gospodarczej. Mamy KPO, które daje nadzieję, że będziemy mogli to tempo wzrostu utrzymać - choć widać w pierwszym półroczu tego roku, że ono przynajmniej niektórych kategoriach trochę wyhamowało. Swojej szansy możemy upatrywać w tym, co jest związane z KPO i o czym dużo się mówi w tej chwili, czyli transformacji energetycznej i elektromobilności. Branża leasingowa ma tu również dużo do powiedzenia i może sporo sfinansować. Myślę też, że tak jak się zmienia krajobraz udzielania kredytów dla przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców czy nawet konsumentów, tak również zmienia się krajobraz leasingowy.

Kolejna szansa to budowanie ekosystemów i to, co nazywamy embedded finance. Zakotwiczone finanse - klienci oczekują, żeby być w tym miejscu, w którym oni robią zakupy. I to też jest jakiś obszar poza wymienionymi wcześniej, gdzie będziemy szukać utrzymania tempa wzrostu.

Właśnie, bo oczekiwania klientów mogą przekładać się na sposób dostarczania im usług. Pytanie, czy ten model, który do tej pory był reprezentowany przez firmy leasingowe, jest do utrzymania? W którą stronę może się on zmieniać?

Zawsze podaję taki przykład: dawno temu w bankowości, kiedy finansowaliśmy samochody i sprzedaż samochodów kredytami, wygrywali nie ci gracze, którzy mieli najlepszy kredyt bankowy w swojej ofercie, tylko ci, którzy byli w salonach samochodowych i u dealerów. Dzisiaj jest podobnie z większością produktów finansowych. Wygrywać będą ci, którzy są w miejscu zakupu klienta. I tutaj przyszłość to np. wszelkiego rodzaju platformy jak Automarket PKO Leasing, natomiast nie ci, którzy będą mieli najtańszą ofertę dostępną stand alone.

Jak na branżę wpływać mogą takie rzeczy, jak ESG?

Z jednej strony nie ma od tego odwrotu. Branża musi się dostosować do wymogów badania śladu węglowego i definiowania kierunku minimalizacji karbonizacji. Natomiast to jest dla nas szansa, bo elektromobilność i zielona gospodarka otwierają szerokie możliwości związane z wymianą wielu elementów zarówno ruchomości, jak i tych aktywów inwestycyjnych, które po prostu trzeba odnowić, zamienić w związku z ich dużą emisją dwutlenku węgla.

Pana zdaniem da się w jeszcze wyraźniejszy sposób, cyfrowy oferować usługi klientom?

W leasingu mamy problem związany z formą dokumentową umowy leasingu i ten przepis próbujemy zmienić. Tutaj nikt nie ma wątpliwości co do tego, że jest to archaiczna regulacja, która uniemożliwia nam zawarcie umowy na odległość w inny sposób, niż tylko jeżeli jest podpis kwalifikowany. Ale dziwnym trafem zawsze jakieś kolejne przeszkody powodują, że ten przepis nie zostaje zmieniony.

Gdzie widzi pan jakieś zagrożenia dla takiego dynamicznego rozwoju branży?

O pierwszym mówiłem na początku – to wskaźnik PMI, o którym uważam, że w krótkim terminie raczej będzie hamował wzrost, niż go budował. To jest chyba najważniejsze. Na pewno też bariery regulacyjne, o których wspomniałem. Innych dużych zagrożeń nie widzę, także: koniunktura, PMI, bariery regulacyjne - to są chyba najważniejsze problemy, które w krótkim i średnim terminie mogą mieć wpływ na branżę.