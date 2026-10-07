Proszę wybaczyć zdezaktualizowane proroctwo, które i tak się nie sprawdziło, ale gdyby sądzić po imprezowym stylu życia największych gwiazd polskiego rocka na przełomie lat 70 i 80 – być może wśród tych, którzy dożyją pogodnej starości wymieniano by Maanam i Republikę, zaś Lady Pank, śpiewające o balangach u Maksima w Gdyni - zaliczono by do grona straceńców.

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Jan Borysewicz i Lady Pank. Rockowa legenda mimo życia na krawędzi

Tymczasem Kora i Marek Jackowski nie żyją, Grzegorz Ciechowski też odszedł, zaś Janusz Borysewicz, który scenariusz „Mniej obcego” konsultował i nie ukrywa okresu potężnej dezintegracji z użyciem alkoholu i narkotyków – żyje, ma się znakomicie i jest polskim królem gitary.

Gdybym miał użyć magicznego trybu myślenia do wytłumaczenia zdrowotnego cudu w życiu lidera Lady Pank, wskazałbym przypomniany w filmie fakt, że jego gitarowym kunsztem zainteresował się sam Alexis Korner, ten sam, który jako pierwszy poznał się na talencie The Rolling Stones. Ci, którzy znają biografię Stonesów, aluzję pojęli – Keithowi Richardsowi też mało kto dawał szansę na przeżycie przy jego balangowym trybie życia, a jednak to właśnie Richards oraz Borysewicz grają i wydają płyty, gdy inni od dawna leżą na cmentarzu. Wielu naszych artystów próbowało utrzymać się na szczycie, ale to Borysewicz, który grał w legendarnych formacjach Nurt, Apokalipsa Ireneusza Dudka, Katja & Roman, z Breakoutem Tadeusza Nalepy, Budką Suflera i Izą Trojanowską – wciąż tam jest i nic nie wskazuje, że to się zmieni.

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„Mniej obcy”. Jan Borysewicz, Lady Pank i PRL

„Mniej obcy” w reżyserii Kristoffera Rusa, który dorastał w Szwecji w polsko-szwedzkiej rodzinie, słuchając Lady Pank z kaset, jest filmem o tym, jak założyciel Lady Pank miał w życiu cały czas pod górkę, jednak od wczesnego dzieciństwa konsekwentnie realizował wyznaczony sobie cel, by podbić na czele swojego zespołu cały świat.

Jak sugeruje film – wielkim światem wzgardził w połowie lat 80., gdy zrezygnował z kariery w USA, kiedy Lady Pank wydało płytę w MCA i miało otwierać koncerty Madonny, ponieważ amerykańscy menedżerowie ingerowali w niezależność zespołu, domagali się zmiany wokalisty na anglojęzycznego oraz udziału w tworzeniu piosenek amerykańskiego kompozytora. Mniej podkreślony w filmie jest fakt, którego zespół nie ukrywał, że problem stanowił brak znajomości angielskiego, ale sądzę, że amerykański epizod nie służy tylko temu, by przypomnieć historię Lady Pank w USA, lecz by zaakcentować to, co dla nas dziś jest oczywiste: Ameryka i zachodni świat, do których tak wzdychaliśmy w latach 80. – też mają swoich Wielkich Bratów, jacy byli oczywistością dla nas w rzeczywistości realnego socjalizmu i bloku wschodniego.

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Film mocno to akcentuje i od tego się zaczyna: od afery z „Mniej niż zero”, gdy piosenkę powszechnie powiązano ze śmiercią Grzegorza Przemyka, zakatowanego tuż po maturze na komisariacie MO. Wolnościowy i obyczajowy ferment, jaki siało Lady Pank jest wprost pokazany w postaci balang, wyrzucanych z hoteli telewizorów, a to musiało niepokoić SB i mamy w filmie liczne sekwencje ostrzeżeń wobec Borysewicza, które w filmie ostro komentuje. Nie ustrzega się jednak presji wywieranej przez esbeków. W scenariuszu Wiktora Piątkowskiego i Joanny Kozłowskiej jest to przełożone na sekwencje ucieczki muzyka w alkohol i narkotyki. To zaś skończyło się skandalem na koncercie w Dniu Dziecka 1986 r., gdy lider Lady Pank pokazał milusińskim swoje klejnoty, a potem został poddany powszechnemu wykluczeniu. Musiał się ukorzyć przed Januszem Mogielnickim, autorem największych hitów grupy, choć wedle tego, co widzimy w filmie Jan mógł mieć zastrzeżenia co do lojalności tekściarza. Magiczne słowo „przepraszam”, które przekazały wszystkie reżimowe media, musiało paść.

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O tym być może większość Polaków pamięta lub wie, jednak atutem scenariusza jest pokazanie prywatnych doświadczeń Borysewicza, o których większość widzów filmu raczej nie ma zielonego pojęcia, chyba że czytali wywiad-rzekę, jaki przeprowadził z liderem Lady Pank Marcin Prokop. Trzeba mówić o słodko-gorzkim życiu artysty, bo gdy tylko pojawiało się światełko w tunelu, zawsze szybko mogło zgasnąć lub wręcz gasło. Kiedy oglądamy rodzinną imprezę na wrocławskim Sępolnie, podczas której wszyscy muzykują, zaś Janek ze starszym bratem odkrywa na zagranicznych radiowych falach Jimiego Hendrixa – rozpoczyna się dramat ukochanej mamy, granej przez Kingę Preiss, u której, gdy Janek miał 13 lat, zdiagnozowano stwardnienie rozsiane. Gdy zaczyna się cieszyć się popularnością w lokalnych zespołach – na drodze do muzykowania staje toksyczny ojciec. W filmie grany przez Ireneusza Czopa wyrasta na główną przyczynę problemów i deficytów artysty – zamiast wspierać syna w rozwoju jego pasji i talentu, wszystko komplikuje, ucieka z domu w pracę, zostawiając na barkach braci opiekę nad chorą matką.

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Szczególnie tragiczny jest los brata Jana, który w filmie splata się z sukcesem gitarzysty: gdy Borysewicz grał wymarzony koncert z Budką Suflera w Warszawie – Andrzej w wyniku zawodu miłosnego, za którego opis można uznać „Nie wierz nigdy kobiecie”, targnął się na swoje życie.

Biorąc zaś pod uwagę, że Jan wychował się w katolickiej rodzinie, która nie chroniła dziecka przed sadystycznym proboszczem – odpowiedzialny za życiowe dramaty stał się Bóg, zaś powiernikiem i rozmówcą Chrystus. I to oni są adresatami wewnętrznego monologu Borysewicza, na jakim oparta jest narracja.

Trzeba przyznać, że w filmie o gwieździe, która nie gra przecież christian rocka, to mocno zaskakujące. Tak jak sceny udziału Jana w pielgrzymce do Częstochowy, związane z wiarą matki i brata, ale podyktowane także przez potrzebę serca w trudnych chwilach życia.

Nawet dla tych, którzy słyszeli o balangowym stylu życia Borysewicza – zaskoczeniem może być sekwencja na odwyku, ilustrowana „Minus 10 w Rio”. Słodko-gorzkie są relacje z kobietami i historia narodzin dzieci. To wszystko mogło złożyć się wyłącznie na życiową frustrację. Na szczęście muzyka dawała azyl i spełnienie, a także radość i uwielbienie fanów. Przepustkę zaś do sławy zapewnił wielki talent i wspomniana determinacja. I to muzyka okazuje się jedynym absolutem.

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Znakomicie wypadają odtwórca młodego Janka – Mirosław Tomczuk (zapamiętajmy tego chłopaka!), jak i dojrzałego już muzyka Mikołaj Bukrewicz. Ależ on śpiewa i gra na gitarze. Brawo! Całego bogactwa dokonań Borysewicza filmu nie pokazał – m.in. koncertów na stadionach ZSSR z zespołem Tadeusza Nalepy, choć mamy sceny orgii w jego willi. Nie ma kariery w NRD, jest za to wiele mówiący o podziale Europy, epizod wyjazdu Budki Suflera do Holandii, gdzie zamiast zarabiać na koncertach, największe gwiazdy polskiej sceny zasuwają na budowie.

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Film nie idealizuje Borysewicza, choć gdy jego opowieść była podstawą scenariusza – z pewnością jest mu życzliwszy niż byłyby relacje innych, z którymi drogi Jana się rozeszły. Nie w tym jednak rzecz: film, pokazując niełatwą drogę na rockowy szczyt podkreślać ma bowiem determinację artysty, który gra dla nas od pięciu dekad. Doceńmy to, przymykając oko na paździerz, który chwilami widzimy w obrazku. A może się mylę i już nie pamiętam, jak wyglądało PRL?

Pewne jest to, że hity Lady Pank się nie zestarzały, zespół wciąż utrzymuje się na topie, a Borysewicz w konkursie na najlepszego gitarzystę świata nie odpadłby w przedbiegach, tylko rywalizowałby o palmę pierwszeństwa, bo to, co go nie zabiło – naprawdę go wzmocniło. I taki Borysewicz jest dla mnie mniej obcy.