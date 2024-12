„Beatles '64”. Beatlesi uczyli Amerykanów marzyć. Film nie tylko dla Przemysława Babiarza

Mówi Ronnie Spector z The Ronettes o afrykańsko-indiańskich korzeniach: – Znaliśmy się z Beatlesami z Anglii, gdzie koncertowaliśmy. George randkował wtedy z moją siostrą Estelle, więc gdy tylko pojawili się w Ameryce, John zadzwonił do mnie, mówiąc „Ronnie, czujemy się w hotelu jak w więzieniu. Pokażcie nam Amerykę”. Przyjechałyśmy z kumpelami, słuchałyśmy płyt, jadłyśmy kanapeczki, świetnie się razem bawiliśmy. Były też dziewczyny z The Supremes. W końcu wezwałam limuzyny i pojechaliśmy do Harlemu. Tam Beatlesów nikt nie znał, wzięto ich za hiszpańskich gamoni, a oni byli przeszczęśliwi, bo nie dbali o sławę. Słodziaki!

O tym, czym stała się muzyka The Beatles opowiada reżyser David Lynch:

– Nie wiedziałem, jaka jest ranga pierwszego koncertu The Beatles w waszyngtońskim Coliseum, gdzie odbywały się walki bokserskie. The Beatles stanęli w ringu. Dziewczyny krzyczały, drżały, płakały. To fenomen, bo muzyka jest jednym z najbardziej zadziwiających zjawisk na świecie. Ma ogromne znaczenie dla naszego intelektu i emocji. Jest w stanie tak napompować nam serce, że omal nie pęknie. Wycisnąć z nas łzy szczęścia.

Warto zobaczyć, jak Paul śpiewa „Long Tall Sally”, a George „Roll Over Beethoven” – to już ostre rockowe granie.

Martin Scorsese zadbał o wielowątkową narrację. Przez cały film przewija się opowieść Jacka Douglasa, który statkiem za 112 dolarów odbył pielgrzymkę z Nowego Jorku do Liverpoolu, choć miasto miało fatalną opinię. Magnesem byli jednak The Beatles i tworzona w Liverpoolu muzyka. Wyprawa bez wizy mogła się zakończyć decyzją celników o przymusowym pobycie na statku i karnym powrocie do Ameryki. Douglas wymknął się jednak do miasta w skradzionym marynarskim mundurze. Namierzony przez tajniaka w The Cavern stał się bohaterem lokalnych mediów. Liverpoolczycy gremialnie wstawiali się za Amerykaninem. A kiedy John Lennon nagrywał po latach „Imagine” – Douglas siedział za mikserskim stołem. Pointa? The Beatles zmieniali świat i ludzkie losy.