Platynowe Lwy dla Wojciecha Marczewskiego

Wojciech Marczewski upomniał się też o dwóch twórców, którzy nigdy podobnej nagrody nie dostali.

— Platynowe Lwy to piękny laur. Moi poprzednicy, którzy je odbierali, pozostawili trwały ślad w polskiej i europejskiej kulturze. Jestem zaszczycony, że mogę stanąć wśród nich. Brakuje mi tu jednak dwóch osób. Nie mam żadnego upoważnienia do tego, ale chciałbym zaproponować, by dopisać do grona laureatów Platynowych Lwów dwie postacie. To Krzysztof Kieślowski i Edward Żebrowski. Oni po prostu za wcześnie odeszli. A może to my przegapiliśmy moment, w którym powinniśmy im tę nagrodę przyznać.

Na koniec Wojciech Marczewski dodał: - Zmienia się tyle w Polsce. Wy jesteście przed wielkim egzaminem, jak filmowcy się zachowają. Walczmy o naszą twarz. Piękne filmy przed nami, głęboko w to wierzę.