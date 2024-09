Joanna Łapińska: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zyskuje nową energię

Zarówno Agnieszka Holland, jak i autorzy „Kobiety z…” Małgorzata Szumowska i Michał Englert odnieśli sukcesy za granicą. Ich filmów nie było w konkursie w roku ubiegłym. Teraz gdyńska promocja nie jest im tak potrzebna.

W ubiegłym roku te filmy nie zostały przez producentów zgłoszone. Bardzo ich brakowało. Bez nich dyskusje o polskim kinie były ciekawe, ale niepełne. Teraz pojawią się one w konkursie. Podobnie jak na przykład „Biała odwaga” Marcina Koszałki, która kinową premierę miała kilka miesięcy temu.

Jakiego rodzaju filmy znalazły się w Perspektywach?

Mam dwa marzenia. Jedno to dobre polskie kino Joanna Łapińska

Świadomie zrezygnowaliśmy tu z jakichkolwiek ograniczeń. Ma ona po prostu poszerzyć spojrzenie na polskie kino. Są tu obrazy osobiste i delikatne, jak „Innego końca nie będzie” Moniki Majorek, ale też filmy, które zabierają nas w rejony kina gatunkowego, jak „Cisza nocna” Bartosza Kowalskiego czy „Dla waszego dobra” Ireneusza Grzyba. Zupełnie inne rejony kina pokazują szybko prowadzona, rozedrgana „Moja strona Wisły” Marka Kossakowskiego czy „Próba łuku” Łukasza Barczyka, który wraca do Gdyni po wielu latach nieobecności.

W ubiegłym roku pojawiła się na festiwalu Mistrzowska Piątka. I chyba się przyjęła.

Rok temu była naszym dużym sukcesem. Każdy pokaz w Mistrzowskiej Piątce to także wyjątkowe spotkanie. Oglądamy filmy wybrane przez zaproszonych filmowców i filmowczynie. Słuchajmy ich często osobistych historii. W tym roku zaproszenie do sekcji przyjęli Wojciech Marczewski, Andrzej Seweryn, Olga Chajdas, Małgorzata Zajączkowska i Mariusz Włodarski. Dwoje reżyserów, dwoje aktorów, producent. To będą rozmowy o nich, o tym, jakimi są kinomanami i jak widzą świat.

Co jeszcze pani szczególnie poleca?

Zaplanowaliśmy wiele wydarzeń. Z pewnością jedną z ważnych imprez branżowych będzie tegoroczna nowość, Gdynia Campus – ambitny projekt, do którego zaprosiliśmy szkoły i wydziały filmowe z całej Polski. Z ich studentami wypracowaliśmy program tego wydarzenia. Cieszy mnie też panel o różnorodności i inkluzywności, przy którym współpracujemy z Europejską Akademią Filmową. A skoro dokładnie 100 lat temu została wydana „X Muza” Karola Irzykowskiego, potraktowaliśmy to jako punkt wyjścia do dyskusji o drodze krytyki filmowej, jej dzisiejszej kondycji. Pokażemy film „Portier z hotelu Atlantyk”, który Irzykowski bardzo wysoko cenił. Poza tym razem z Fipresci przygotowujemy specjalny pokaz, podczas którego krytyczka Marina Fabbri zaprezentuje jeden z najważniejszych dla niej polskich filmów, „Amatora” Krzysztofa Kieślowskiego. Rozmowę z nią poprowadzi Paola Casella, wiceprezydentka Fipresci. Zadbaliśmy więc, aby program był różnorodny.